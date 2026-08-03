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Tanque de gas de 25 lb bajo la lupa: Acodeco frena las multas y da tiempo a los comercios para adecuarse

La Acodeco reafirmó su compromiso de respaldar y velar por los derechos de los consumidores panameños.
La Acodeco reafirmó su compromiso de respaldar y velar por los derechos de los consumidores panameños. Cedida
Por
Deborah Peña
  • 03/08/2026 09:34
Ambas partes acordaron fortalecer la docencia hacia toda la comunidad y el sector comercial, mantener el compromiso institucional de aclarar detalladamente las sanciones impuestas

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El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Ramón Abadi Balid, sostuvo una reunión con los representantes del sector comercial y empresarial para abordar la comercialización del tanque de gas de 25 libras, los procesos de fiscalización y las medidas conjuntas a implementar.

En la reunión estuvieron presentes Tony Jiang (Fayen), Alex Gao (Asociación China de Panamá), Alex Chen (Centro de Asistencia China Panamá), Esteban Cheung (Asociación China de Panamá), Félix B. Maduro (Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá - FEDURO), y Mario Díaz (Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá - Felipe Motta).

La ACODECO en conjunto con los representantes del sector comercial acordaron en la reunión fortalecer la docencia hacia toda la comunidad y el sector comercial, mantener el compromiso institucional de aclarar detalladamente las sanciones impuestas.

Privilegiar las inspecciones de carácter educativo y preventivo por encima de las sanciones, otorgando un periodo para que los comercios se adecuen a la normativa, y crear canales de comunicación directa y mesas de diálogo permanente.

La Acodeco reafirmó su compromiso de respaldar y velar por los derechos de los consumidores panameños, al tiempo que se respeta, apoya y acompaña al comerciante formal que impulsa la economía del país bajo el marco de la ley.

Además aclaró que continuaran firme con las investigaciones sobre los faltantes de gas en los cilindros de 25 libras hasta alcanzar una solución absoluta.

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