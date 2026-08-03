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Forbes incluye a Panamá en la lista de los mejores destinos para jubilarse en 2026

Impulsado por su conectividad, Panamá reafirma en este ranking su posición como uno de los principales destinos de retiro en América Latina.
Impulsado por su conectividad, Panamá reafirma en este ranking su posición como uno de los principales destinos de retiro en América Latina. MARTIN BERNETTI / AFP
Por
Deborah Peña
  • 03/08/2026 06:38
Para elaborar el ranking, Forbes analizó distintos factores que influyen en la calidad de vida de los adultos mayores.

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Panamá fue incluido por la revista Forbes en su lista de los mejores países para jubilarse en 2026, evaluando aspectos como el costo de vida, la atención médica, entre otros aspectos.

Para elaborar el ranking, Forbes analizó distintos factores que influyen en la calidad de vida de los adultos mayores, como el costo de vida, la atención médica, la seguridad, el clima, los requisitos de residencia y la facilidad para establecerse, ubicando a Panamá entre los destinos más atractivos para quienes buscan retirarse en el extranjero.

De acuerdo con Forbes, el país destaca por ofrecer un clima cálido durante todo el año, servicios de salud de alta calidad y el reconocido programa Visa Pensionado, considerado uno de los incentivos más atractivos para los jubilados extranjeros debido a los descuentos y beneficios que brinda en diversos servicios.

Además de Panamá, la lista incluye a Albania, Portugal, México, Costa Rica, Colombia, Grecia, Francia y Tailandia, países que sobresalen por combinar calidad de vida, costos accesibles y condiciones favorables para los adultos mayores que desean establecerse fuera de su país de origen.

Impulsado por su conectividad, Panamá reafirma en este ranking su posición como uno de los principales destinos de retiro en América Latina.

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