TE presenta padrón electoral; esperan 80% de participación en elecciones del 5 de mayo

Un total de 3 millones 4 mil 83 electores podrán votar en las elecciones generales del 5 de mayo próximo, según el padrón electoral final que fue presentado oficialmente ayer por los magistrados del Tribunal Electoral (TE).

De este total de votantes, 1 millón 511 mil 49 son mujeres y 1 millón 493 mil 34 son hombres, mientras que 1 millón 659 mil 300 votantes están afiliados a partidos políticos y 1 millón 344 mil 783 electores no están inscritos en partidos políticos.

De acuerdo con el magistrado coordinador del Plan General de Elecciones (Plagel), Eduardo Valdés Escoffery, para esta elección 4,458 electores votarán de forma adelantada, de estos, 3,788 se inscribieron en el Registro de Electores Residentes en el Extranjero (RERE), por lo que votarán en el extranjero y 670 se inscribieron en el Registro de Electores para el Voto Adelantado (REVA).

Un total de 2 millones 999 mil 625 votantes podrán emitir el sufragio de manera presencial y un total de 323 mil 367 personas votarán por primera vez.

“El Plan General de Elecciones establecido rumbo al 5 de mayo próximo avanza de manera puntual y sus diferentes actividades se llevan a cabo según lo programado”, afirmó Valdés Escoffery haciendo énfasis en que en esta séptima elección de la era democrática “una vez más este Tribunal va a continuar garantizando la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular”.

Sostuvo que el TE presenta el padrón electoral final con una semana de anticipación dentro del calendario propuesto para la entrega que inicialmente estaba previsto para el lunes 5 de febrero.

Explicó además que por primera vez fueron incluidos de oficio todos los jóvenes de 18 años que iban a cumplir la mayoría de edad desde entre 6 de enero y hasta el mismo día 5 de mayo de 2024, siempre y cuando tuvieran cédula juvenil. “Nunca se había incluido antes de oficio a los menores de edad”.

Además se excluyó del padrón a quienes no hicieron ningún trámite con el TE durante 15 años ni ejercieron el sufragio en las últimas tres elecciones. Esta cifra de excluidos fue de 48 mil personas.Detalló además que se restaron del padrón a todos los difuntos hasta el día 31 de diciembre de 2023, los cuales alcanzaron 20 mil 700 y hubo 20 casos de personas con resoluciones judiciales a los cuales se le suspendieron los derechos al ciudadano. Fueron excluidos además 33 personas por renuncia expresa o tácita a la nacionalidad.

También se excluyeron a jóvenes que no hicieron el trámite adelantado de cédula. Estos según el magistrado Escoffery fueron 20 mil 449 personas que “no llegaron a tiempo y por lo tanto, no van a estar en el padrón final y no van a poder ejercer el sufragio”.

Por su parte, el director nacional de organización Electoral del TE, Ósman Valdés manifestó que el TE se prepara que vote el 100 por ciento de los electores, y aunque dijo que esto hasta ahora no se ha cumplido, con las campañas que hace la entidad esperar llegar al 80% de participación electoral, es decir por encima del 73% de las elecciones de 2019. “Un 80 por ciento de participación es un porcentaje muy elevado”, afirmó.