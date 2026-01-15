Tercer bloque de ley de la Carrera Administrativa genera choques por derechos laborales

La <b>subcomisión de trabajo de la <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> encargada del análisis del <b>tercer bloque de reformas a la Ley de Carrera Administrativa</b> entró en una fase de debate técnico y jurídico, luego de que varios artículos generaran preocupaciones por posibles <b>afectaciones a derechos laborales y constitucionales de los servidores públicos</b>.Durante la discusión, se advirtió que algunas disposiciones podrían provocar <b>despidos automáticos</b>, discriminación y pérdida de derechos adquiridos, si no se ajustan adecuadamente.Uno de los puntos más cuestionados es la norma que impediría a un servidor público, incluso a aquellos <b>electos por voto popular</b>, abandonar su puesto una vez vencida una licencia, aunque ya esté ejerciendo un nuevo cargo y no haya llegado aún su reemplazo.Según lo expuesto en la subcomisión, el texto actual establece que si el funcionario <b>no regresa al día siguiente</b>, podría ser despedido de forma automática, lo que obligaría a <b>armonizar la figura de las licencias con la realidad administrativa</b> del Estado.<i>'La norma dice que si tú no vuelves al día siguiente, te despido. Entonces, tendríamos que armonizar ese concepto'</i>, se planteó durante el debate.Otro de los artículos que despertó alarma fue el relacionado con la <b>licencia de maternidad</b>, el cual otorga únicamente a <b>médicos del sistema público</b> la facultad de diagnosticar y certificar el embarazo.Los participantes señalaron que esta redacción <b>discrimina a los médicos del sector privado</b> y podría afectar directamente a las mujeres y futuras madres, pese a que el objetivo declarado sería evitar fraudes en la certificación de embarazos.<i>'No se puede desconocer a los médicos privados que tienen la misma formación'</i>, se advirtió.La subcomisión también analizó una norma que reconoce el derecho del servidor público a <b>tiempo compensatorio</b>, estableciendo que la entidad tiene hasta <b>seis meses</b> para otorgarlo. Sin embargo, el texto añade que, si no se hace uso de ese tiempo dentro de ese periodo, <b>el derecho se extingue</b>, lo que implicaría que <b>no se reconozca ni en tiempo ni en salario</b>.Este punto fue señalado como una posible violación de <b>convenios internacionales de la <a href="/tag/-/meta/oit-organizacion-internacional-del-trabajo">Organización Internacional del Trabajo (OIT)</a></b>, específicamente los convenios <b>29 y 105</b>, que prohíben el trabajo forzoso.<i>'Eso significa que el servidor estaría obligado a trabajar sin que se le reconozca ni el tiempo ni el salario, lo cual es incompatible con los estándares internacionales'</i>, se advirtió.Los miembros de la subcomisión coincidieron en que el tercer bloque de reformas debe ser <b>ajustado para evitar contradicciones legales, violaciones a derechos laborales y conflictos constitucionales</b>, antes de avanzar en su aprobación.