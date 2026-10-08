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Termina la gira de Mulino en Asia: Estos son los acuerdos clave logrados en Singapur y Vietnam

El presidente panameño José Raul Mulino (izq.) y el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.
El presidente panameño José Raul Mulino (izq.) y el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 08/10/2026 08:30
Singapur respalda la neutralidad del Canal, Vietnam reabre embajada y se firman nueve convenios en agricultura, logística y marina mercante.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, concluye este viernes 9 de octubre la gira oficial por Singapur y Vietnam centrada en materia logística, aeroportuaria y diplomática.

Entre los puntos destacados de la visita, estuvo la adhesión formal de Singapur al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, acuerdo firmado el primer ministro singapurense Lawrence Wong.

Paralelamente, la delegación panameña sostuvo reuniones con el presidente Tharman Shanmugaratnam para revisar el tratado de libre comercio vigente e impulsar inversiones. Asimismo, la firma de un memorando con la empresa de servicios aeroportuarios SATS busca evaluar el desarrollo de la conectividad de carga aérea en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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51					## vemos si hay mas image_text detras  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
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78
 
79					## VERIFICAR SI ES EL ULTIMO ELEMENTO DE LOS CONTENIDOS TEST??????????????????????????????????
 
80					## +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
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104				*##if($cont.type == "vimeo")#* ## CONTENIDOS DE TIPO VIDEO VIMEO
 
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152				*##if($cont.type == "jwplayer_text")#* ## CONTENIDOS JWPLAYER
 
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192							*##if($hasChildren && $hasChildren.size() > 0)#*
 
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223						*##set($i = 0)#*
 
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249									jQuery(".${cont.cssclass}.$urlid.$idcon").append(data);
 
250								});
 
251							</script>#*
 
252						*#</$cont.tag>#*
 
253				        *##end#*
 
254				*##end#*
 
255
 
256				*##if($cont.type == "tiktok")#*
 
257				    *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
 
258						*#<$cont.tag class="art-tiktiok ${cont.cssclass}" iterhtmlid="$el.Milenium.data">#*
 
259						*##foreach ($element in $el.data.split("/"))#*
 
260  							*##set($idv = $element)#*
 
261						*##end#*
 
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265				*##end#*
 
266
 
267				*##if($cont.type == "piece")#*
 
268                    *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
 
269                        *#<$cont.tag class='${cont.cssclass}'>#*
 
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271							*#<div class="description">$!el.Piece_Title.data</div>#*
 
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274                        *#</div>#*
 
275                    *##end#*
 
276				*##end#*
 
277
 
278				*##if($cont.type == "phrase")#*
 
279                    *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
 
280						##TIENE IMAGEN
 
281						*##set($hasImage = "noimage")#*
 
282						*##set($numImage = 0)#*
 
283						*##set($numImageText = 0)#*
 
284						*##if($el.Image && $el.Image.getSiblings().size() > 0)#*
 
285							*##set($numImage = $el.Image.getSiblings().size())#*
 
286							*##set($hasImage = "image")#*
 
287						*##end#*
 
288						*##if($el.Image_Text && $el.Image_Text.getSiblings().size() > 0)#*
 
289							*##set($numImageText = $el.Image_Text.getSiblings().size())#*
 
290							*##set($hasImage = "image")#*
 
291						*##end#*
 
292                        *#<$cont.tag class='${cont.cssclass} $!hasImage'>#*
 
293							*##if($numImage > 0)#*
 
294								*#<div class="block-0">#*
 
295									*#$!articleToolbox.getImageTag("Image",$el.Image_Text.Milenium.data,"crop_small","","","","","","","")#*
 
296								*#</div>#*
 
297							*##end#*
 
298							*##if($numImageText > 0)#*
 
299								*#<div class="block-0">#*
 
300									*#$!articleToolbox.getImageTag("Image_Text",$el.Image_Text.Milenium.data,"crop_small","","","","","","","")#*
 
301								*#</div>#*
 
302							*##end#*
 
303							*#<div class="block-1">#*
 
304								*#<div class="icon"></div>#*
 
305								*#<div class="name">$!el.Phrase_Name.data</div>#*
 
306								*#<div class="profession">$!el.Phrase_Profession.data</div>#*
 
307							*#</div>#*
 
308							*#<div class="block-2">#*
 
309								*#$!el.data#*
 
310							*#</div>#*
 
311                        *#</div>#*
 
312                    *##end#*
 
313				*##end#*
 
314
 
315				*##if($cont.type == "poll")#* ## CONTENIDOS DE TIPO ENCUESTA
 
316					*##if($el && $el.trim() != "")#*
 
317						*##set($namespace = $randomNamespace)#*
 
318						#initPoll
 
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320							*#<div class="question-poll">#*
 
321								##QUESTION
 
322								*#<h3 class="headline question">$!Question.data</h2>#*
 
323							*#</div> <!-- Fin div question-poll -->#*
 
324							##CHOICES
 
325							*#<div class="${namespace}_choices choices visible">#*
 
326								*##if ($Question && $Question.Answer && $Question.Answer.getSiblings() && $Question.Answer.getSiblings().size() > 0)#*
 
327									*#<form id="${namespace}_form" name="${namespace}_form" class="${namespace}_form form" >#*
 
328										*#<input name="questionId" type="hidden" value="$Question.questionid" />#*
 
329										*##foreach ($answer in $Question.Answer.getSiblings())#*
 
330											*#<span class="choice" data-choiceid="${answer.choiceid}"><input type="radio" value="$answer.choiceid" name="choiceId" class="choiceOption">$answer.data</span>#*
 
331										*##end #*
 
332									*#</form>#*
 
333								*##end#*
 
334							*#</div> <!-- Fin div choices -->#*
 
335							*#<div class="buttons-poll">#*
 
336								*#<span class="vote-btn visible">Votar</span>#*
 
337								*#<span class="result-btn hidden">Resultados</span>#*
 
338							*#</div> <!-- Fin div buttons -->#*
 
339							*#<div class="${namespace}_results results hidden"></div>#*
 
340						*#</div>#*
 
341					*##end#*
 
342				*##end#*
 
343
 
344				*##set($name_prev = $el.name.toUpperCase())#*
 
345				*##break#* ## SALIMOS ENCONTRADO EN LISTA DE CONTENIDOS A MOSTRAR
 
346			*##end#*
 
347		*##end#*
 
348		*##set($currentElement = $currentElement+1)#*
 
349	*##end
 
350
 
351    ##ADJUNTOS
 
352    #set($Generic_ = $articleToolbox.getTag(null,'Generic'))
 
353    #if($Generic_)
 
354        <div class="generic">
 
355            <div class="title">Adjuntos</div>
 
356            #foreach($item in $Generic_.getSiblings())
 
357                #set($name = $item.data)
 
358                #if($item.Cutline_Content && $item.Cutline_Content.data != "")
 
359                    #set($name = $item.Cutline_Content.data)
 
360                #end
 
361                <div class="block-generic">
 
362                    <a href="$item.Document.data" target="_blank"><div class="file">$name</div></a>
 
363                </div>
 
364            #end
 
365        </div>
 
366    #end
 
367
 
368</div> 
VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

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