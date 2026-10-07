Panamá y Vietnam trazan una nueva hoja de ruta tras 51 años de relaciones diplomáticas

La relación entre Panamá y Vietnam entra en una nueva etapa. Tras 51 años de vínculos diplomáticos, los dos países acordaron ampliar su cooperación hacia áreas estratégicas como el transporte marítimo, comercio, inversión, agricultura, seguridad, aviación, turismo, aduanas, tecnología y educación, durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Vietnam. Mulino realizó la visita del 5 al 8 de octubre de 2026, invitado por el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de ese país, Tô Lâm. Se trató apenas de la segunda visita oficial de un jefe de Estado panameño a Vietnam desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1975. El resultado más concreto de la visita fue la firma o intercambio de diez instrumentos de cooperación. Entre ellos figuran un acuerdo sobre transporte marítimo; otro para prevenir y combatir delitos; memorandos sobre agricultura, aduanas, turismo y aviación civil; y acuerdos de cooperación entre organizaciones empresariales, academias diplomáticas, universidades marítimas e instituciones de investigación agrícola. Pero la declaración conjunta emitida por ambos gobiernos va más allá de estos documentos. El texto plantea una hoja de ruta para profundizar las relaciones políticas y económicas y reconoce que todavía existe un amplio potencial para incrementar la cooperación bilateral.

Acuerdos principales

Uno de los ejes a los que da prioridad de la declaración conjunta entre Vietnam y Panamá es el comercio, ambos gobiernos acordaron promover actividades comerciales y de inversión que permitan a las empresas de cada país acceder con mayor facilidad al mercado del otro, aprovechando su posición geográfica para convertirse en plataformas de acceso a otras regiones. La revista Political Theory Journal reseñó que el comercio bilateral pasó de $74 millones en 2006 a $337 millones en 2019. El mismo documento señalaba que Panamá recibía de Vietnam productos como textiles, equipos electrónicos, teléfonos, maquinaria agrícola, café, pescado, madera, calzado y productos de plástico, mientras que Panamá exportaba a Vietnam, entre otros productos, madera, carbón, camarones congelados, carne bovina, plástico, aluminio y acero. Las cifras más recientes citadas por la Cancillería vietnamita muestran que el intercambio continuó creciendo: pasó de aproximadamente $364 millones en 2015 a $474 millones en 2025. La declaración conjunta identifica como sectores de interés el transporte marítimo y aéreo, logística, depósitos aduaneros francos, seguros y finanzas. También menciona agricultura, energía renovable, banca, innovación, telecomunicaciones, transformación digital, protección del medio marino y adaptación al cambio climático. También se firmó un acuerdo de cooperación sobre transporte marítimo y también un memorando entre la Universidad Marítima de Vietnam y la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Asimismo, reafirmaron su respaldo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y destacaron la importancia de preservar la libertad de navegación y sobrevuelo, la seguridad marítima y el uso sostenible de los océanos. Otro elemento nuevo de peso es la cooperación en seguridad. Acordaron incrementar el intercambio de información y experiencias y fortalecer las capacidades de sus instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Ambos gobiernos incluyeron además la ciberseguridad dentro de su agenda y manifestaron su intención de impulsar la Convención de Naciones Unidas contra el Ciberdelito para favorecer su pronta entrada en vigor y aplicación. En materia aduanera, Panamá y Vietnam suscribieron un memorando entre sus respectivas autoridades para facilitar la cooperación. En agricultura, acordaron un nuevo memorando entre sus instituciones competentes y otro instrumento entre la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam y el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). También se suscribieron instrumentos sobre turismo y aviación civil, dos áreas que los gobiernos consideran con potencial de crecimiento. En educación, las academias diplomáticas de ambos países acordaron cooperar, mientras que las universidades marítimas de Vietnam y Panamá establecieron un marco para trabajar conjuntamente.

Una relación bilateral con historia