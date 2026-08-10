Terremoto en Colombia de 7.2 sacude a Panamá

Un terremoto de magnitud 7.2 se registró la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia, a unos 350 kilómetros al sureste de Jaqué, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros.

De acuerdo con el reporte, el epicentro se ubicó en territorio colombiano, por lo que el evento fue percibido en zonas de Panamá como La Chorrera, Coclé, Penonomé, Ciudad capital, Colón .

El Instituto de Geociencias mantiene el evento en estado preliminar, por lo que los parámetros de magnitud, profundidad y localización podrían ser actualizados posteriormente.

Hasta el momento, no se han informado daños o afectaciones relacionados con este movimiento telúrico.

Las autoridades mantienen el monitoreo del evento y se recomienda a la población mantenerse atenta a los canales oficiales ante cualquier actualización.