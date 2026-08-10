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Terremoto en Colombia: Minsa reanuda servicios de salud y labores en Darién

La entidad señaló que mantiene el monitoreo de sus instalaciones de salud ante cualquier eventualidad y reiteró su compromiso con la cuidadanía.
La entidad señaló que mantiene el monitoreo de sus instalaciones de salud ante cualquier eventualidad y reiteró su compromiso con la cuidadanía. Cedida
Por
Deborah Peña
  • 10/08/2026 09:40
El Minsa indicó que, una vez realizadas las evacuaciones correspondientes, se determinó reanudar las atenciones médicas y las laborales administrativas en sus instalaciones de Darién

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A tavés de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que tras el terremoto de 7.4 resgitrado en la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia, y que fue sentido en diversos puntos del territorio panameño, las instalaciones ubicadas en la provincia de Darién no sufrieron afectaciones.

Como medidas preventivas, durante y despúes del terremoto se activaron los protocolos de evacuación de pacientes y funcionarios en hospitales, centros y puestos de salud.

El Minsa indicó que, una vez realizadas las evacuaciones correspondientes y siguiendo con las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se determinó reanudar las atenciones médicas y las laborales administrativas en sus instalaciones de Darién.

La entidad señaló que mantiene el monitoreo de sus instalaciones de salud ante cualquier eventualidad y reiteró su compromiso con la cuidadanía.

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