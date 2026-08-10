Terremoto en Colombia: Minsa reanuda servicios de salud y labores en Darién

A tavés de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que tras el terremoto de 7.4 resgitrado en la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia, y que fue sentido en diversos puntos del territorio panameño, las instalaciones ubicadas en la provincia de Darién no sufrieron afectaciones.

Como medidas preventivas, durante y despúes del terremoto se activaron los protocolos de evacuación de pacientes y funcionarios en hospitales, centros y puestos de salud.