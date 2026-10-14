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Terremoto en Panamá: Llega segundo grupo de especialistas venezolanos para evaluar daños

Este equipo de trabajo focalizará sus labores de inspección en el diagnóstico integral.
Este equipo de trabajo focalizará sus labores de inspección en el diagnóstico integral. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 14/10/2026 09:22
El grupo trabajará junto a las autoridades locales en la evaluación de la habitabilidad y vulnerabilidad de las estructuras afectadas.

Un segundo contingente integrado por 17 especialistas de la República Bolivariana de Venezuela arribó la noche del martes 13 de octubre a la capital panameña con el objetivo de brindar apoyo técnico en la evaluación y restauración de infraestructuras críticas impactadas por el reciente terremoto de 7.5 que afectó al país.

La comitiva técnica, encabezada por el viceministro de Fiscalización y Seguimiento del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, Ismael Palencia, fue recibida en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen por una delegación gubernamental integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos; la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Educación, Delia Marcela Herrera; y la representante de la Secretaría de Metas Presidenciales, Yessica Cáceres.

Este equipo de trabajo focalizará sus labores de inspección en el diagnóstico integral y en la recuperación de la red vial, estructuras eclesiásticas y sitios del patrimonio histórico golpeados por el sismo, fortaleciendo el esquema de asistencia internacional coordinado entre ambas naciones.

El grupo está conformado por miembros de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, líderes del plan de despeje digno y seguro, expertos en geología y geotecnia, inspectores postsísmicos y personal especializado en investigación de vulnerabilidad estructural.

Esta nueva avanzada se sumó a un primer equipo de 34 técnicos del país suramericano que ingresó al territorio nacional en horas previas del mismo martes, concentrando sus tareas operativas en la revisión e intervención de centros educativos y diversas obras públicas que sufrieron afectaciones durante la contingencia telúrica.

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