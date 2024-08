Trabajadores piden sistema solidario; Mulino propone una cruzada nacional para salvar la CSS

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió, este miércoles, en el Palacio de las Garzas a los gremios de trabajadores como parte de las reuniones con diferentes sectores para tratar la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS).

Anteriormente, la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) había reclamado al presidente la inclusión de los gremios trabajadores en el diálogo por la Caja, al tiempo que criticó la decisión del mandatario de reunirse con los partidos políticos en primera instancia.

En la cita, los agremiados tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas para la solución de la crisis que sufre la CSS en cuanto al servicio médico y, sobre todo, por la crisis financiera del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que paga pensiones a los asegurados.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), advirtió al Gobierno Nacional en 2023 que en el año 2024 los fondos de reserva para el programa IVM se agotarían. “Este problema no puede resolverse si no hay una mesa de diálogo para que logremos un consenso entre todas las fuerzas y todos los sectores del país, este problema no puede resolverse unilateralmente, ni tampoco puede resolverse a través de una propuesta unilateral del Gobierno. Tiene que ser mediante una mesa de diálogo y mediante un consenso’’, señaló Marco Andrade, Secretario General de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) al salir de la reunión.

Los agremiados aprovecharon la ocasión para rechazar la designación de Dino Mon como director de la CSS. “El nombramiento de Dino Mon nos da una mala espina, hemos escuchado sus planteamientos que apuntan a privatizar la CSS, las medidas paramétricas y su vinculación a las aseguradoras’’, explicó Andrade.

Uno de los argumentos que utilizan los agremiados para rechazar la designación es la participación de Dino Mon en las reformas a la CSS en 2005, cuando se dividió el sistema de pensiones en el Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (conocido como sistema solidario) y el Subsistema Mixto, de cuentas individuales. “Es necesario volver al sistema solidario, puesto que en el 2005 esta posibilidad fue descartada al dividirla’’, indicó Madelaine Escribano, coordinadora del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). También dio a conocer que cada dirigente pudo presentar propuestas para soluciones al problema de la CSS. Una de las propuestas fue la de una potencial unificación de los sistemas de salud pública, el Ministerio de Salud (Minsa) y Caja de Seguro Social, según informó una fuente presente en la reunión a La Estrella de Panamá. La semana pasada, el presidente Mulino indicó que las compras de medicamentos pretenden licitarse a un precio único, tanto para el Minsa como la CSS.

El ministro de salud, Fernando Boyd Galindo, ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a una eventual homologación Minsa-CSS.

Las exigencias de los trabajadores se centran ahora en el establecimiento de una mesa de diálogo para abordar la crisis, mientras, anunciaron un piqueteo en la Asamblea Nacional el día que Dino Mon sea ratificado como director de la CSS.