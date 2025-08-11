Tren Panamá - David: banco japonés muestra interés en financiar la obra

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió este lunes con ejecutivos de Mizuho Bank, uno de los principales bancos de Japón que está interesando en financiar varios proyectos de infraestructura en el país centroamericano, entre ellos el tren que conectará parte del territorio panameño hasta la frontera con Costa Rica.

El mandatario panameño informó en esa reunión, que tuvo lugar en Nueva York en el marco de su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que el tren tendrá “un sistema para transportar carga comercial y pasajeros que no solo interconectará a Panamá, sino también al resto de Centroamérica”, según la información oficial.

Además, Mulino “hizo énfasis en los importantes proyectos de infraestructura” de su Gobierno, entre ellos “rescatar” el vertedero más grande del país “con nueva tecnología de reciclaje” y “la rehabilitación de la carrera Interamericana”, además del tren que es “una pieza clave para el futuro de la estructura logística de Panamá”.

En la reunión también se conversó sobre los futuros proyectos del Canal de Panamá, señala el comunicado de la Presidencia, sin dar más detalles.