Un ministerio en silencio: ¿qué ocurrirá con los docentes investigados por el Meduca?

Dos meses, una semana y dos días, es el tiempo que ha pasado desde que 294 profesores fueron apartados de sus aulas por orden del Ministerio de Educación (Meduca). Su falta: haber participado en el paro de 80 días contra la cuestionada Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS). A pocos días para que se cumplan los tres meses de su suspensión, la sanción sigue pesando sobre ellos y en el sistema educativo nacional. Cuatro directores de planteles se suman a esta cifra, tras ser removidos por la entidad, según revelaron dirigentes de diversas asociaciones de profesores a La Estrella de Panamá. ‘Antonio’ (nombre ficticio para protegerlo de represalias durante el proceso legal), tras 15 años dedicados a su escuela, es ahora uno de los más de 30 profesores de su colegio que lleva más de cinco quincenas sin llevar sustento a su hogar.'Los que estábamos en huelga decidimos ir al colegio a notificarnos el miércoles 9 de julio. Ahí se nos anunció lo que el Meduca ha llamado ‘providencia’, para decir que no es una resolución a la que le caben recursos de reconsideración o apelación, a pesar de que sí lo es', relató el educador. También denuncia que con este documento se da inicio a la investigación contra los docentes y se aplican sanciones de suspensión del puesto y el salario, a pesar de que la ministra de educación, Lucy Molinar, había prometido en varios ocasiones que los docentes podrían reintegrarse sin temor a represalias. Actualmente el proceso contra los profesores que han sido separados ya pasó la etapa de notificación del pliego de cargos y la semana pasada se dio ocho días a los investigados para presentar pruebas en respuesta del pliego. Pero aunque el Meduca previamente señaló que la celeridad del proceso depende completamente de los profesores, ‘Antonio’ señala que 'toda esta demora en el proceso es obra del Meduca, que lo único que pretenden es mantenernos separados el mayor tiempo posible y sin darnos ninguna respuesta'.