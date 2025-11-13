Mulino defiende estrategia de seguridad y afirma que ejercicios con EE.UU. no tienen relación con Venezuela

Mulino también fue cuestionado sobre los entrenamientos y acciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad panameñas y el ejército de Estados Unidos para conocer si existe alguna relación con los objetivos de seguridad del país norteamericano en Venezuela.'Son dos temas distintos. Los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de los Estados Unidos son un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad. Ahí no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá en un área en donde entendemos que debe ser idónea, muy idónea para entrenar sus fuerzas militares. Con relación a lo de Venezuela nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo. O sea que no tiene que ver una cosa con la otra', explicó Mulino. Precisó que siguen cooperando en materia de seguridad y enfatizó la importancia mundial de proteger el Canal de Panamá. 'El prestar nuestra geografía para que otras instituciones de seguridad es importantísimo y está el Canal de por medio también que es una entidad que hay que salvaguardar y proteger integralmente todas las fuerzas policiales y militares del mundo', concluyó.