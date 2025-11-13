Mulino defiende estrategia de seguridad y afirma que ejercicios con EE.UU. no tienen relación con Venezuela

“No es verdad que aquí asesinan a la gente saliendo de la misa. Miren los prontuarios de cada uno de los muertos y se darán cuenta que lo que menos eran, era monaguillos”. Así respondió el presidente de la República José Raúl Mulino al ser cuestionado sobre su visión en materia de seguridad. “Entonces, el que busca encuentra, el que se mete en esa actividad, lo que está comprando es la muerte. A unos les demora más que a otros en llegarle, pero está enfrentándose a eso”, añadió el mandatario durante su conferencia de prensa semanal.

La inseguridad en el país preocupa a miles de panameños y panameñas, especialmente ante recientes hechos violentos. El presidente Mulino considera que este problema ha sido una prioridad constante en su administración, resaltando que la educación juega un papel fundamental.

“La visión es muy sencilla. A través de la educación nacional, tratar de forjar mejores hombres y mujeres. Los hogares juegan un rol importantísimo, que poco se menciona. En un hogar disfuncional, ¿qué espera usted que salga de ahí? ¿Qué espera usted que salga de esos hogares en donde una madre sapea al concubino en favor de la pandilla contraria? Y lo matan a él y la matan a ella y matan a los hijos. Es un tema de cultura. Lamentablemente no hay una política que pueda corregirlo eso de la noche a la mañana”, manifestó Mulino.

Resaltó también que el problema no es solo de la violencia, apuntando al sistema bancario y financiero como facilitadores del movimiento de dinero ilícito. “¿A alguno de los dineros robados a este país por actos de corrupción se le ha encontrado a sus artífices? ¿Algún caleto lleno de plata? No. Todo circuló a través de nuestro sistema bancario. Toda esa plata circuló a través de la banca panameña”, lamentó el presidente. “Es fundamental que también el sector económico, el sector bancario, el sector financiero del país ponga de su parte. Porque al más pendejo le preguntan quién es Dios. Y usted va a hacer un depósito que se sale 50 dólares del perfil de la cuenta y le hacen llevar hasta la historia de su abuelo”, acotó.