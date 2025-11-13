Thomas Christiansen: ‘No me tienen que agradecer, sino al equipo que han hecho todo el esfuerzo’

La selección de Panamá cumplió con el objetivo de llevarse los tres puntos; sin embargo, sufrió para ganarle a Guatemala.En conferencia de prensa, Thomas Christiansen habló en detalle sobre lo que significó jugar en el estadio El Trébol y lo que le espera a Panamá este martes 18 de noviembre ante El Salvador.<b>Ir al Mundial</b>'No voy a prometer ir al Mundial, pero sí puedo prometer que los jugadores irán con todo por esa clasificación, para que tengan todas las herramientas para lograrlo'.<b>Goles en dos minutos</b>'Nos enfrentamos a un equipo que es muy bueno en transiciones, en balones largos. No fuimos lo suficientemente buenos en ese aspecto. El equipo gestionó bien ese tramo final, pero así es el fútbol'.<b>Cerca del Mundial</b>'No me tienen que agradecer a mí, sino al equipo, que ha hecho todo el esfuerzo. Los que estaban fuera empujaron, y eso es importante en un grupo como el nuestro'.<b>Resultado del martes</b>'No me gustaría llegar al punto del sufrimiento. Esto es lo que hace el fútbol, lo que hace esta eliminatoria, porque no es lo mismo una Copa Oro o una Liga de Naciones. En las eliminatorias se juega todo, y lo vivimos en carne propia'.<b>Mensaje al fina</b>l'No he podido hablar con el grupo sobre los otros resultados. No voy a pensar en el repechaje. El objetivo es ganar y meternos directo; si no, iremos a la repesca. Hay que ir paso a paso'.<b>Ismael y Murillo'</b>Vamos a ver mañana cómo se encuentran los dos'.<b>Cambios en el segundo tiempo</b>'El sistema en el primer tiempo versus el de la segunda parte fue idéntico; queríamos seguir con la misma idea. Cuando pierdes la pelota le das iniciativa al equipo rival. Si no encuentras a los hombres y no tienes el balón en tu dominio, pasa lo que pasó'.<b>Adalberto Carrasquilla</b>'Le dije que estuviera tranquilo. Su partido fue de los mejores, pero tampoco es fácil que durante todo el juego la afición contraria te llame ‘asesino’, y lamento que el árbitro no haya hecho algo. Este tema no le afecta porque ya pasó y es parte del fútbol'.