Thomas Christiansen: ‘No me tienen que agradecer, sino al equipo que han hecho todo el esfuerzo’

La selección de Panamá cumplió con el objetivo de llevarse los tres puntos; sin embargo, sufrió para ganarle a Guatemala.

En conferencia de prensa, Thomas Christiansen habló en detalle sobre lo que significó jugar en el estadio El Trébol y lo que le espera a Panamá este martes 18 de noviembre ante El Salvador.

Ir al Mundial

“No voy a prometer ir al Mundial, pero sí puedo prometer que los jugadores irán con todo por esa clasificación, para que tengan todas las herramientas para lograrlo”.

Goles en dos minutos

“Nos enfrentamos a un equipo que es muy bueno en transiciones, en balones largos. No fuimos lo suficientemente buenos en ese aspecto. El equipo gestionó bien ese tramo final, pero así es el fútbol”.

Cerca del Mundial

“No me tienen que agradecer a mí, sino al equipo, que ha hecho todo el esfuerzo. Los que estaban fuera empujaron, y eso es importante en un grupo como el nuestro”.

Resultado del martes

“No me gustaría llegar al punto del sufrimiento. Esto es lo que hace el fútbol, lo que hace esta eliminatoria, porque no es lo mismo una Copa Oro o una Liga de Naciones. En las eliminatorias se juega todo, y lo vivimos en carne propia”.

Mensaje al final

“No he podido hablar con el grupo sobre los otros resultados. No voy a pensar en el repechaje. El objetivo es ganar y meternos directo; si no, iremos a la repesca. Hay que ir paso a paso”.

Ismael y Murillo“

Vamos a ver mañana cómo se encuentran los dos”.

Cambios en el segundo tiempo

“El sistema en el primer tiempo versus el de la segunda parte fue idéntico; queríamos seguir con la misma idea. Cuando pierdes la pelota le das iniciativa al equipo rival. Si no encuentras a los hombres y no tienes el balón en tu dominio, pasa lo que pasó”.

Adalberto Carrasquilla

“Le dije que estuviera tranquilo. Su partido fue de los mejores, pero tampoco es fácil que durante todo el juego la afición contraria te llame ‘asesino’, y lamento que el árbitro no haya hecho algo. Este tema no le afecta porque ya pasó y es parte del fútbol”.