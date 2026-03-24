Más de la mitad de pasajeros mundiales viajan por aeropuertos verdes

En un contexto de recuperación y crecimiento del tráfico aéreo, la gestión ambiental en las terminales se ha vuelto una prioridad operativa. El informe anual del programa Airport Carbon Accreditation, presentado este 24 de marzo en Bruselas, revela que 590 aeropuertos en 91 países y territorios ya forman parte de este estándar global de gestión de carbono.

Durante el periodo de mayo de 2024 a mayo de 2025, estos aeropuertos lograron reducir colectivamente sus emisiones de Alcance 1 y 2 (aquellas bajo su control directo) en 542,559 toneladas de CO2e. Esta cifra representa una disminución del 8.1 % en comparación con registros anteriores.

Uno de los datos más relevantes del informe es la mejora en la eficiencia. Mientras el volumen de viajeros aumenta, el impacto ambiental por individuo disminuye. Las emisiones promedio por pasajero cayeron a 1.54 kg de CO2e, lo que supone una reducción del 30.6 % respecto al promedio móvil de tres años.

Olivier Jankovec, presidente de la junta de Airport Carbon Accreditation y director general de ACI Europe, señaló que estas cifras son alentadoras frente a la “transición disputada”, un fenómeno de resistencia política contra la acción climática.

“Los aeropuertos son conscientes de que su licencia para operar y crecer seguirá condicionada a la descarbonización de la aviación”, afirmó Jankovec.

Hacia el “Net Zero” al cierre del periodo reportado, 21 aeropuertos alcanzaron el Nivel 5, el máximo escalafón del programa. Esto significa que ya lograron el cero neto para las emisiones bajo su control directo y se comprometieron a alcanzar el cero neto para las emisiones de Alcance 3 (terceros y cadena de valor) hacia el año 2050.

Actualmente, más de la mitad de los pasajeros del mundo el 53.6% transitan por terminales que gestionan activamente su huella de carbono, consolidando una tendencia irreversible hacia una conectividad aérea más sostenible.