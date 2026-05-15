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Seguridad energética y comercio global marcan agenda del subsecretario Helberg en Panamá

Helberg asistió a la reunión en la Cancillería acompañado por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera.
Helberg asistió a la reunión en la Cancillería acompañado por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera. Redes sociales
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 15/05/2026 09:42
Helberg comenzó este 12 de mayo una gira por Guyana, Panamá y Costa Rica, detalló el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, se reunión la mañana de este viernes 15 de mayo con funcionarios en la Cancillería panameña, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

Por su lado, Martínez-Acha, reiteró que en su reunió con Helberg se abordó el tema de la seguridad en la cadena de suministros.

Helberg, en tanto, resaltó el trabajo que realiza la misión diplomática estadounidense en Panamá para fortalecer la relación bilateral y reforzar la seguridad económica de Washington en la región.

A través de una publicación en X, Helberg señaló que sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, y con el equipo de la Embajada estadounidense en el país.

Fue un placer reunirme con Kevin Cabrera y el equipo en la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, nuestro personal en Panamá está realizando un trabajo excepcional para fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Panamá y proteger la seguridad económica estadounidense en la región”, expresó el funcionario.

La agenda de Helberg en Panamá está enfocada principalmente en temas de seguridad energética y en el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos, sectores considerados prioritarios para Washington.

Helberg comenzó este 12 de mayo una gira por Guyana, Panamá y Costa Rica, detalló el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El funcionario estadounidense participará en reuniones y eventos bilaterales con autoridades y representantes de los países visitados, con el objetivo de promover los intereses de Estados Unidos.

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