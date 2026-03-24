Consejo de Gabinete evaluará medidas por el alza del combustible

Este martes 24 de marzo, el Consejo de Gabinete de Panamá analizará medidas para mitigar el impacto del alza del combustible, que ya ronda los 5 dólares por galón, consecuencia directa de las tensiones en Medio Oriente y la amenaza sobre el estrecho de Ormuz. El Gobierno busca alternativas para contener los efectos en transporte, energía y economía nacional.El pasado viernes comenzó a regir el segundo aumento del precio de la gasolina a raíz del conflicto del medio oriente.El incremento alcanza hasta $0.30 por galón, siendo el diésel bajo en azufre el combustible con mayor alza, lo que incide en la cadena logística y en los costos de transporte.En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se vende desde hoy a $4.33 por galón ($1.144 por litro; 1 galón equivale a 3.785 litros), mientras que la gasolina de 91 octanos se ubica en $4.03 por galón ($1.065 por litro). El diésel bajo en azufre alcanza los $4.58 por galón ($1.210 por litro).En comparación con el periodo anterior, la gasolina de 95 octanos sube $0.74 por galón, la de 91 aumenta $0.68 y el diésel registra el mayor incremento con $1.16 por galón.