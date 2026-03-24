Consejo de Gabinete evaluará medidas por el alza del combustible

En comparación con el periodo anterior, la gasolina de 95 octanos sube $0.74 por galón, la de 91 aumenta $0.68 y el diésel registra el mayor incremento con $1.16 por galón.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se vende desde hoy a $4.33 por galón ($1.144 por litro; 1 galón equivale a 3.785 litros), mientras que la gasolina de 91 octanos se ubica en $4.03 por galón ($1.065 por litro). El diésel bajo en azufre alcanza los $4.58 por galón ($1.210 por litro).

El incremento alcanza hasta $0.30 por galón, siendo el diésel bajo en azufre el combustible con mayor alza, lo que incide en la cadena logística y en los costos de transporte.

El pasado viernes comenzó a regir el segundo aumento del precio de la gasolina a raíz del conflicto del medio oriente.

Este martes 24 de marzo, el Consejo de Gabinete de Panamá analizará medidas para mitigar el impacto del alza del combustible, que ya ronda los 5 dólares por galón, consecuencia directa de las tensiones en Medio Oriente y la amenaza sobre el estrecho de Ormuz.

¿Qué medidas serán?

Durante su participación en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, adelantó este martes que el Gobierno sí tiene un plan para mitigar el aumento del combustible a raíz del conflicto en Medio Oriente.

“Este ministro ha estado trabajando 24/7. Casualmente estoy evaluando cómo están los mercados. Hemos desarrollado fórmulas matemáticas con regresiones y algoritmos para verificar específicamente a qué niveles y cuánto sube el petróleo, y cómo todo esto afecta los derivados del petróleo, los alimentos, fertilizantes, empleos y el producto interno bruto”, comentó.

El ministro confesó que antes del viernes el país conocerá públicamente las medidas que tomará el Gobierno Ejecutivo y que, posteriormente, recomendará a los demás órganos del Estado y al sector privado.

Sin embargo, el diputado Raphael Buchanan cuestionó la decisión de esperar hasta el viernes, cuando el país se encuentra bajo una necesidad de respuesta inmediata.

“¿Hasta cuándo piensa el MEF que el bolsillo del panameño va a poder aguantar? Soy claro en ello. Si usted dice que habrá una noticia antes del viernes, eso quiere decir que ustedes consideran, en sus cálculos, que el pueblo panameño todavía puede seguir aguantando”, sentenció el diputado.

Añadió que “puede ser que, en estos momentos, existan pequeños empresarios del área agrícola que estén diciendo que ya no aguantan más o no pueden seguir”.

Buchanan expresó que, mientras el país espera por una decisión sobre el combustible, la canasta básica puede estar “aumentando en estos momentos”.

Cuestionó la poca reacción del Gobierno al no salir al paso para anunciar qué medidas se iban a tomar para mitigar los impactos del alza del combustible.

Chapman respondió que el Gobierno ya tenía un plan basado en los cálculos realizados cuando el barril de petróleo estaba en $100, lo que era el indicativo para actuar de manera inmediata.

Confesó que, cuando estaban a punto de presentarlo, los precios bajaron a $70. “No tenía sentido adelantarlo porque los recursos no son infinitos y uno dispone de una cantidad limitada que, por prudencia, debe decidir cuándo usar, cuánto tiempo pueden durar y el efecto que puede tener”, dijo.

Agregó que “nadie nos ha dado referencia de cuánto tiempo va a durar este conflicto, cuáles pueden ser las repercusiones geopolíticas y económicas, y una potencial recesión económica en el mundo. No hay nadie que tenga esa información. Lo que hemos estado monitoreando y la conclusión de los análisis a los que hemos llegado es que, con los precios actuales del petróleo, hay que actuar ya”.