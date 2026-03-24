Gabinete aprueba $43.7 millones para pagos a productores agrícolas

En un movimiento estratégico para el sector primario panameño, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N°.21-26, que autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026. Esta partida, por un monto de $43.7 millones, será asignada al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) con el objetivo primordial de fortalecer la seguridad alimentaria y sanear compromisos financieros con los productores nacionales.

Los fondos, gestionados ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se destinarán a proyectos críticos de inversión, entre los que destacan el fortalecimiento de la Producción Nacional de Granos y otros Rubros Agrícolas, así como el programa de incentivos bajo la Ley 107.

Además, una porción importante de los recursos se enfocará en la compensación de precios y el pago de vigencias expiradas, atendiendo reclamos históricos del sector.