Gabinete aprueba $43.7 millones para pagos a productores agrícolas

En un movimiento estratégico para el sector primario panameño, el <b><a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete">Consejo de Gabinete </a></b>aprobó la Resolución N°.21-26, que autoriza un crédito adicional suplementario al <b>Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026</b>. Esta partida, por un monto de <b>$43.7 millones</b>, será asignada al <b><a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario">Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</a></b> con el objetivo primordial de fortalecer la seguridad alimentaria y sanear compromisos financieros con los productores nacionales.Los fondos, gestionados ante el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>, se destinarán a proyectos críticos de inversión, entre los que destacan el fortalecimiento de la <b>Producción Nacional de Granos </b>y otros <b>Rubros Agrícolas</b>, así como el programa de incentivos bajo la <b>Ley 107</b>. Además, una porción importante de los recursos se enfocará en la <b>compensación de precios </b>y<b> el pago de vigencias expiradas</b>, atendiendo reclamos históricos del sector.