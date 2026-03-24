  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Gabinete aprueba $43.7 millones para pagos a productores agrícolas

Gabinete aprueba $43.7 millones para pagos a productores agrícolas
Cedida | Presidencia de la República
Por
Mileika Lasso
  • 24/03/2026 19:06
El MIDA recibe luz verde para saldar compensaciones pendientes y fortalecer la producción nacional de granos en todo el país

En un movimiento estratégico para el sector primario panameño, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N°.21-26, que autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026. Esta partida, por un monto de $43.7 millones, será asignada al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) con el objetivo primordial de fortalecer la seguridad alimentaria y sanear compromisos financieros con los productores nacionales.

Los fondos, gestionados ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se destinarán a proyectos críticos de inversión, entre los que destacan el fortalecimiento de la Producción Nacional de Granos y otros Rubros Agrícolas, así como el programa de incentivos bajo la Ley 107.

Además, una porción importante de los recursos se enfocará en la compensación de precios y el pago de vigencias expiradas, atendiendo reclamos históricos del sector.

Origen de los recursos y aval técnico

Este refuerzo financiero no proviene de deuda externa, sino de la incorporación de recursos del Fondo de Compensación de Intereses (FECI), los cuales se encontraban depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT-MIDA).

La viabilidad de este crédito cuenta con el respaldo técnico del Consejo Económico Nacional y un informe favorable de la contraloría general de la república, que confirmó la existencia de un excedente real en comparación con el presupuesto de ingresos de la entidad agropecuaria.

El titular del MIDA, Roberto Linares, subrayó la relevancia de este desembolso para la paz social en el campo panameño, asegurando que estos fondos permitirán cerrar el ciclo de pagos pendientes.

Afirmó que con esta medida, el Gobierno Nacional busca no solo cumplir con la ley, sino garantizar que los productores cuenten con la liquidez necesaria para enfrentar la actual temporada de siembra.

VIDEOS
Lo Nuevo