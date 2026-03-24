Arbitrajes mineros: Gobierno destinará $6.7 millones para defensa contra Petaquilla y Cerro Quema

<b>La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional</b> evaluó este martes diversas solicitudes de créditos adicionales y traslados de partidas presentadas por entidades del Estado, por un monto global que supera los <b>$36 millones</b>, correspondientes a la vigencia fiscal 2026.Entre las solicitudes analizadas destacó un crédito adicional extraordinario a favor del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>, por <b>$25,422,421.00,</b> sustentado por el <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">ministro Felipe Chapman</a></b>, quien explicó que los recursos se destinarán a fortalecer el presupuesto de inversiones de la cartera. El dinero será utilizado, a través de la<b> Unidad Administrativa de Bienes Revertido</b>s, para la contratación de servicios de saneamiento de un terreno de aproximadamente 456 hectáreas en el sector de Río Piña, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.Asimismo, se revisó un traslado de partida del MEF por <b>$5,015,000.00,</b> con el objetivo de cumplir obligaciones relacionadas con procesos de contratación pública bajo procedimientos excepcionales, en apego a las normas presupuestarias vigentes.