Un nuevo protocolo para proteger a la mujer migrante de la violencia sexual

Una perspectiva integral

Un enfoque interseccional

“Tuvimos conversaciones con todas las partes para identificar los protocolos que ya existen y saber qué es lo que está pasando que no logramos que las mujeres víctimas de violencia sexual en un contexto de migración puedan acceder a la justicia, a la atención médica y psicosocial, etc. El logro de estos lineamientos es que, reconociendo lo que ya existe, invitamos a una movilización para que todo esto se articule en una coordinación con todos los sectores”, explicó.

El seguimiento al país

Para dar un fiel cumplimiento al artículo 10 de la Convención de Belém do Pará, en el que se indica que “...los Estados parte deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer”, los Estados parte como Panamá están sujetos a un sistema de indicadores de progreso en el que se vela por el desempeño del país en cada uno y, entre otros propósitos, se busca cuantificar y calificar el proceso para hacer efectivos los derechos de las mujeres y conocer si el Estado está garantizando mecanismos de reclamo, queja o acceso a la justicia para dichas obligaciones.

La Dra. Aracelly de León, quien representa al Estado panameño ante el Mesecvi, conversó con La Estrella de Panamá acerca de su rol ante el organismo y aseguró que si bien el país ha realizado un gran aporte en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones ante el Mesecvi, reconoce que no todos los entes gubernamentales están allí en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia, y que esto podría ser por diversas razones.

“La primera razón es porque se ve esto como un problema de seguridad, pero también esto debe ser considerado como un problema de derechos humanos y de género, y no sé si hay una integración de las diferentes aristas humanas que representan el proceso migratorio. Creo que esto está más enfocado en el área de seguridad que el que debería ser, que es una atención en el tema de género en el que se vea cómo se atienden temas como la violencia sexual y los embarazos imprevistos, porque además hay otra connotación y es que mucha gente no denuncia porque denunciar significaría un proceso y ellos están de paso. Ellos no quieren denunciar porque creen que si hay una denuncia entonces tienen que quedarse para dar un testimonio, etc. Es muy complejo”, explicó.

De León abogó por un trabajo interinstitucional que aborde el problema desde una perspectiva interseccional, en la que se tomen en cuenta los grados de vulnerabilidad de las víctimas ya sea por ser mujer, afrodescendiente o miembro de la población LGBTIQ+, entre otras circunstancias.

Y, por otro lado, manifestó una preocupación que se hizo extensiva entre todos los miembros del foro: el eventual cambio de gobierno que vendría con las elecciones generales de 2024 y la posible falta de continuidad de los compromisos acordados en materia de políticas públicas de protección a la mujer.

“Esa es una gran debilidad. Aprobamos un protocolo que debería ser integral, pero no sabemos su sostenibilidad en el tiempo”, agregó.