Una despedida triste

Hace días fijé el 23 de agosto como la fecha en la que les decía hasta luego, porque dejo por iniciativa propia la dirección de La Estrella de Panamá. No imaginé que este mismo día le decía adiós al amigo y colega periodista Luis Sierra.

A Luis lo conocí hace años, un reportero paisa que nunca supe cómo se hizo periodista y cómo vino a establecerse en Panamá. Lo que sí sé es que era un hombre de gran corazón, un buen amigo que siempre que necesité algo dijo sí. Cuando se unió con la colega periodista Tagnia, me congratulé muchísimo, porque ambos amigos míos, siempre abrieron su corazón y su amabilidad lo demostraba.

Este viernes muy temprano supe del repentino fallecimiento de Luis, luego de que un fulminante infarto le arrebatara la vida. No sabía cómo decirle a Tagnia cuánto lo siento, pero tomé el teléfono y asumiendo que no lo respondería por el duro golpe que le dio la vida, la llamé. Tania, sollozando respondió y con dolor me atendió. No sé cómo expresé mis condolencias. Para esto no se ensaya y mucho menos hay palabras correctas. Pero Tagnia, desde aquí te digo que siento en el alma la partida de Luis y en nombre de los compañeros de La Estrella, excompañeros vuestros, te digo que lo sentimos profundamente.

El periodista Luis Sierra fue un gran jugador de fútbol. Se enroló en la liga de los periodistas y fue amigo de todos. En el caso particular mío, lo conocí cuando trabajó conmigo en La Estrella, pero luego que fue a seguir con sus corresponsalías, siempre teníamos contacto como cuando representando a la agencia Xinhua, estuvo allí para invitarme a alguna actividad en la madre patria China. Y la verdad nunca acepté ningún viaje y, en su lugar, siempre envié a alguien en mi representación. Pero Luis siempre atento, aceptó mis recomendaciones...

Luis, hasta donde estés, aquí dejas a muchos amigos. Los comentarios en los grupos de periodistas, demuestran cuánto todos te apreciaron. Han sido comentarios muy personales, conmovedores y llenos de esa sorpresa por tu temprana partida.

Con la tristeza que embarga la partida de Luis, también debo decirles a todos que desde hoy me tomo unas vacaciones y estaré en contacto nuevamente desde el 16 de septiembre, pero ya no como director de La Estrella, sino como el amigo que siempre he sido. Los ciclos culminan y el mío ha terminado como director de La Estrella de Panamá, un diario que siempre llevaré en mi corazón.

Hasta luego amigos lectores, aunque volveremos a estar en contacto. Y a ti amigo Luis, hasta luego. Te extrañaremos por siempre.