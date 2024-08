Familiares y colegas lamentan la muerte del periodista Luis Alberto Sierra

El periodista Luis Alberto Sierra falleció el pasado 22 de agosto aparentemente de una falla cardíaca, tras participar en un partido amistoso de cara a la Liga de Futsal de la Asociación Deportiva Solo Periodistas (Adespe) a inaugurarse en septiembre próximo.

El también periodista Ricardo Archibold narró los últimos momentos de Sierra. “Él jugó como cinco minutos y le dijo al colega Luis Blanco que no iba a seguir porque se sentía mal. Se sentó y seguimos el partido, cuando terminamos me pidió el ‘bote’. Veníamos conversando, pero cuando casi llegamos a donde lo iba a dejar escuche dos ronquidos fuertes y mi hijo me dijo que el compañero se había quedado dormido”.

“Le respondí a mi hijo que lo despertaríamos al llegar. Él nunca se quejó, no me dijo si algo le dolía, cuando llegamos a la parada que lo llame no me respondía. Llamé al 911 y durante la llamada nos dieron instrucciones para hacerle RCP (Reanimación Cardiopulmonar), cuando llegaron los paramédicos dictaminaron la muerte del colega”, relató el periodista.

Sierra oriundo de Medellín, Colombia, ejerció como corresponsal en Panamá de la agencia de noticias china, Xinhua; de la revista Estrategia & Negocios, colaboró en la sección de Economía del diario La Estrella de Panamá hasta 2010, y colaboró para diversos medios internacionales como la agencia alemana, DPA, y EFE en Colombia.

Su esposa Tagnia Shocron conversó con este medio, resaltó el trabajo como periodista de Sierra y lamentó la pérdida en nombre de la familia. Sus hijos Sebastián, Franco y Tagnia Sierra y su madre Gloria Cecilia Gómez.

A través de las redes sociales, colegas y amigos del periodista expresaron su pesar al recibir la noticia. Víctor Cruz escribió: “Mi estimado amigo, solo nos llevas la delantera. Que el todopoderoso te acoja en su reino”.

”Descansa en paz Luis. Fuiste una gran persona y un gran profesional”, publicó Karen Hurtado en Instagram.

Mediante de un comunicado de prensa, la Adespe lamentó el fallecimiento del colega, jugador del equipo Corresponsales FC. La asociación destacó que Sierra se caracterizó por su entusiasmo y solidaridad, tanto en la cancha como en el ejercicio de la profesión del periodismo.

“La familia de @soloperiodistas eleva sus plegarias por el eterno descanso del colega Sierra y se solidariza con su familia por esta sorpresiva pérdida”, añadió el comunicado.

Luis Alberto Sierra era un sobresaliente jugador de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (Acopep).