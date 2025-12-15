UNICEF: Panamá tiene leyes para proteger a la niñez, pero falta inversión suficiente para cumplirlas

Los números hablan y la niñez necesita más. Uno de cada cuatro niños en Panamá es afrodescendiente; dos de cada diez niños afrodescendientes viven en pobreza y uno de cada diez en pobreza extrema, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Banco Mundial (2025).

El Informe sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) Afrodescendientes en Panamá, publicado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo de Unicef, revela profundas desigualdades, incluso en el acceso a derechos básicos, marcadas por condiciones de pobreza extrema y discriminación étnica.

Las cifras indican que aproximadamente 12,000 niños, niñas y adolescentes afrodescendientes se encuentran fuera del sistema escolar, una proporción similar al promedio nacional en situación de pobreza monetaria. Sin embargo, el análisis cualitativo saca a la luz realidades que los enfoques oficiales y tradicionales suelen ocultar. Muchos NNA afrodescendientes que sí acceden a la educación enfrentan trato desigual o discriminación por su etnia. “Una experiencia de exclusión, de discriminación; por ejemplo, que su cultura afrodescendiente no es necesariamente tomada en consideración en muchos de los servicios a los que acuden”, explicó la vocera de Unicef en Panamá, Anilena Mejía, en entrevista con La Estrella de Panamá.

La niñez afrodescendiente suele enfrentar vulneraciones más agudas asociadas a su color de piel o herencia cultural, basadas en prejuicios que derivan en estigmatización o criminalización. “Los NNA señalan que las distintas formas de violencia que experimentan están mediadas por el racismo y la discriminación, lo que provoca que sean tratados de manera diferente por su color de piel e identidad, situación que los margina y les bloquea el acceso a derechos”, señala el informe defensorial.

La vocera del organismo internacional explicó que, aunque Panamá ha registrado avances significativos en los últimos años en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, persisten brechas profundas. Este informe, presentado a inicios de diciembre, constituye una herramienta para informar a los tomadores de decisiones y orientar la formulación o el cumplimiento de políticas públicas dirigidas a la infancia. En particular, las cifras de pobreza extrema permanecen prácticamente estancadas desde 2021. “Hay que dar un empuje a través de programas, servicios y políticas, porque pobreza extrema significa que ni siquiera tienen para comer”, acotó Mejía.

No obstante, el documento resalta un hallazgo aún más contundente: la violencia y la discriminación hacia la niñez afrodescendiente no se originan únicamente en la sociedad, sino que también se reproducen en las instituciones, en las fuerzas de seguridad y en el propio entorno familiar.

Un 45% de los NNA es sometido a algún tipo de disciplina violenta en el hogar, ya sea castigo corporal o agresión psicológica, según la última Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) de Unicef.

A nivel nacional, el 9.7% de los cuidadores considera necesario recurrir al castigo físico en la crianza; en el caso de las familias afrodescendientes, esta cifra asciende a 11.1%. Ante este escenario surge una pregunta inquietante: si los hogares no siempre son espacios seguros, ¿qué se puede esperar del resto de la sociedad?

¿Y qué revelan los datos cualitativos? Mejía señala que, aunque no existen cifras desagregadas suficientes para un análisis estadístico más profundo, los entrevistados para este informe especial relatan experiencias de “violencia comunitaria o perfilamiento racial”. “El decir: ‘por ser un niño afro, un varón afro que vive en un barrio popular, soy visto como una persona potencialmente violenta’. Otro tema recurrente es el del toque de queda, la sensación de que estas medidas los afectan más por su etnia”, destacó la psicóloga.

Durante las encuestas realizadas en distintos puntos del país, se repiten relatos de acoso escolar por motivos étnicos. “En mi escuela, los compañeros pueden decirme de forma despectiva que soy un niño o una niña negra, y no sé si es burla o realidad. No puedo diferenciar si es un relajito o si se trata realmente de violencia hacia mí”, recalcó la especialista.

La vocera de Unicef subrayó el contraste entre el alto ingreso económico del país y la falta de acceso a una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes. El informe revela que al menos 12,000 menores están fuera del sistema escolar, cerca de 6,000 trabajan cuando no deberían hacerlo y otros 6,000 se encuentran en uniones tempranas, en su mayoría niñas.