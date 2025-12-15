UNICEF: Panamá tiene leyes para proteger a la niñez, pero falta inversión suficiente para cumplirlas

<b>Unos 3,717 menores de edad han cruzado el territorio panameño hasta septiembre de 2025</b>, según cifras oficiales del <b>Ministerio de Seguridad.</b> Muchos de ellos quedaron varados en el Darién porque sus padres fallecieron en el trayecto, los abandonaron o ingresaron al país acompañados de otros supuestos 'familiares'.<b>Unicef cuenta actualmente con un sistema de monitoreo en el Darién para dar seguimiento a los niños, niñas y adolescentes que llegan a esta zona. </b>En Costa Arriba de Colón desarrolla programas de agua, saneamiento, higiene y protección infantil para los menores que regresan de la frontera. Según la organización, trabajan de forma conjunta con el Estado panameño para lograr la reinserción de estos niños y niñas en el sistema escolar, aun cuando no cuenten con un estatus migratorio permanente en Panamá.En el caso de niñas que llegan acompañadas, Unicef indicó que coordina con la <b>Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) </b>y otras instituciones los procedimientos cuando se sospecha que el menor no es hijo de la persona que lo acompaña. <i><b>'A veces es un adolescente de 13 o 14 años que dice que viaja solo; en ese caso se hace una verificación. Pero cuando vemos niñas viajando con adultos que dicen ser tíos, se activan otras alertas y se sigue un proceso distinto, especialmente si se trata de un niño o una niña muy pequeña'</b></i>, explicó.