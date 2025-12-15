Honduras sigue a la espera de resultados electorales mientras se convocan protestas

El descontento por la ausencia de los resultados oficiales ha sustituido el entusiasmo con el que más de tres millones de hondureños acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre. Pero, hasta el momento, no hay violencia pese a los llamados en la víspera del oficialista Partido Libre a ir a las calles en rechazo del 'fraude'.Tanto la candidata oficialista, Rixi Moncada, como el expresidente Manuel Zelaya, al frente de Libre, hicieron el pasado sábado un llamado a las calles a su militancia para respaldar a los candidatos oficialistas que exigen la anulación de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, a las que consideran fraudulentas.Tras una reunión extraordinaria del partido, Libre advirtió el domingo que no va otorgar legitimidad política ni moral al Gobierno que surja de esos comicios, en los que habría una injerencia de Estados Unidos por el respaldo de Trump al conservador Nasry Asfura.