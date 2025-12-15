Honduras sigue a la espera de resultados electorales mientras se convocan protestas

Las disputas internas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras y los llamados del oficialismo a protestar por un supuesto “fraude” marcaron este fin de semana la espera del escrutinio especial de las actas con inconsistencias, que aún no arranca pese a estar programado para este domingo. Los consejeros de la directiva del ente electoral hondureño se han acusado mutuamente en las últimas horas de entorpecer el escrutinio especial de al menos 2.773 actas electorales que presentan inconsistencias, entre mensajes en redes sociales, algunos de ellos camuflados de indirectas. El desacuerdo se concentra en los miembros del pleno: La consejera presidenta, Ana Paola Hall, que responde el Partido Liberal, junto con Cossette López, en representación del Partido Nacional, han señalado directamente a Marlon Ochoa, del oficialista Partido Libre, de querer retrasar el escrutinio a falta de dar su aval. Mientras que él las acusa de decidir “por mayoría únicamente” realizar el escrutinio especial pero no el conteo de voto por voto, como solicita tanto el oficialismo como el Partido Liberal: “Si el CNE no está dispuesto a verificarlo todo, no está en posición de pedirle al pueblo que confíe ciegamente en el resultado”. A esa agravada fragmentación interna del ente electoral, se suman obstáculos administrativos, la falta de acreditaciones de otros partidos y los procedimientos tecnológicos pendientes, por lo que el escrutinio especial está retrasado pese a estar programado primeramente para el sábado y luego para hoy las 07:00 hora local (13:00 GMT).

Oficialismo convoca protestas

El descontento por la ausencia de los resultados oficiales ha sustituido el entusiasmo con el que más de tres millones de hondureños acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre. Pero, hasta el momento, no hay violencia pese a los llamados en la víspera del oficialista Partido Libre a ir a las calles en rechazo del “fraude”. Tanto la candidata oficialista, Rixi Moncada, como el expresidente Manuel Zelaya, al frente de Libre, hicieron el pasado sábado un llamado a las calles a su militancia para respaldar a los candidatos oficialistas que exigen la anulación de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, a las que consideran fraudulentas. Tras una reunión extraordinaria del partido, Libre advirtió el domingo que no va otorgar legitimidad política ni moral al Gobierno que surja de esos comicios, en los que habría una injerencia de Estados Unidos por el respaldo de Trump al conservador Nasry Asfura.

Se reanuda conteo de votos