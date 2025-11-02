Viceministro del MEF descarta alzas de impuestos y confirma cifra del subsidio eléctrico para 2025

El ministro detalló que aún faltan alrededor de $50 millones por gestionar mediante traslados de partida para completar el subsidio correspondiente al primer semestre de 2025.Además, mencionó un subsidio extraordinario de $85 millones, otorgado ante la decisión de no aplicar un aumento tarifario durante uno de los semestres del año.En total, el subsidio eléctrico para 2025 se estima en unos $200 millones, recursos que buscan mantener estables las tarifas y aliviar el impacto económico en los consumidores.