  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Viceministro del MEF descarta alzas de impuestos y confirma cifra del subsidio eléctrico para 2025

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández.
El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 02/11/2025 11:11
El MEF descarta ajustes en impuestos y confirma que el Estado destinará cerca de $200 millones al subsidio eléctrico durante 2025.

En medio de los actos protocolares del 2 de noviembre de este año, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, aseguró que el Gobierno no tiene previsto ningún cambio tributario ni existen anteproyectos de ley relacionados con aumentos o modificaciones de impuestos en ninguno de los rubros económicos.

“Hasta ahora no tenemos en los planes, no hay ningún anteproyecto de ley, absolutamente nada que hable sobre ninguna modificación de nada que tenga que ver con el tema impuesto”, afirmó el funcionario al ser consultado por medios de comunicación.

Fernández también se refirió al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), y explicó que el proceso de financiamiento avanza dentro del cronograma previsto y que los recursos necesarios ya fueron identificados.

“Ese tema ha pasado por el proceso de aprobación vía la Asamblea, los traslados de partida que se requieren hacer y la forma de fondeo normal. Estamos dentro de la planificación para aprobar los desembolsos de manera correcta”, señaló.

El ministro detalló que aún faltan alrededor de $50 millones por gestionar mediante traslados de partida para completar el subsidio correspondiente al primer semestre de 2025.

Además, mencionó un subsidio extraordinario de $85 millones, otorgado ante la decisión de no aplicar un aumento tarifario durante uno de los semestres del año.

En total, el subsidio eléctrico para 2025 se estima en unos $200 millones, recursos que buscan mantener estables las tarifas y aliviar el impacto económico en los consumidores.

VIDEOS
Lo Nuevo