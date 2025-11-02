Viceministro del MEF descarta alzas de impuestos y confirma cifra del subsidio eléctrico para 2025

En medio de los actos protocolares del 2 de noviembre de este año, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, aseguró que el Gobierno no tiene previsto ningún cambio tributario ni existen anteproyectos de ley relacionados con aumentos o modificaciones de impuestos en ninguno de los rubros económicos.

“Hasta ahora no tenemos en los planes, no hay ningún anteproyecto de ley, absolutamente nada que hable sobre ninguna modificación de nada que tenga que ver con el tema impuesto”, afirmó el funcionario al ser consultado por medios de comunicación.

Fernández también se refirió al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), y explicó que el proceso de financiamiento avanza dentro del cronograma previsto y que los recursos necesarios ya fueron identificados.

“Ese tema ha pasado por el proceso de aprobación vía la Asamblea, los traslados de partida que se requieren hacer y la forma de fondeo normal. Estamos dentro de la planificación para aprobar los desembolsos de manera correcta”, señaló.