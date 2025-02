Nuevos recursos para la CSS aprobados por la Asamblea, no evitarán aumento en la edad de jubilación

Las nuevas fuentes de recursos para fortalecer los programas de la Caja de Seguro Social (CSS) y que fueron aprobados en el primer debate, por los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, dentro del segundo bloque del proyecto 163 de reformas a la CSS, no evitarán el aumento en la edad de jubilación de los asegurados propuesto por el gobierno.

El proyecto 163 de reformas a la CSS impulsado por el Órgano Ejecutivo establece un incremento en la edad de jubilación para las mujeres de 57 a 60 años y de 62 a 65 años para los hombres.

Justamente este polémico tema debe ser abordado esta semana por esta instancia legislativa en el tercer y próximo bloque del proyecto (del artículo 100 al 150).

No obstante, para el economista Ernesto Bazán, los nuevos aportes aprobados en primer debate como el Impuesto Selectivo al Consumo (por ejemplo a bebidas gaseosas), los ⁠aportes del Estado panameño y las ⁠utilidades (dividendos) de empresas estatales, no resuelven el problema y definitivamente no evitarían el aumento en la edad de jubilación planteadas por el Órgano Ejecutivo en su proyecto de reformas.

Dentro de los aportes nuevos aprobados en primer debate por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, se incluyen el aumento del 3% de la cuota pagada por los empleadores (de 4.25% a 7.25%) y que sería de forma escalonada, además de la participación en el impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y servicios como las gaseosas.

También se incluye el aporte anual obligatorio del Estado para cubrir el déficit actuarial del Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte por un monto de 997,515,000 millones de dólares y el 50% de los aportes del Estado que realicen las empresas estatales o mixtas en cuanto al componente de la participación estatal, que obtengan sus ingresos del aprovechamiento de los recursos hídricos nacionales.

Para Bazán al menos tres de los aportes planteados se tendrán que obtener del presupuesto y señaló que como Panamá es un país en déficit fiscal, se tendrá que tomar deuda para cumplir con ese compromiso. “En otras palabras, se tendrá que tomar deuda para pagar las pensiones y es un error que generará repercusiones futuras de gran magnitud”, advirtió.

Destacó que con lo aprobado están pensando pagar la deuda actuarial con deuda pública y explicó que esto sería como endeudar a un bolsillo para pagar el otro bolsillo. “Los intereses en los que incurrirán agravarán el problema. Lo aprobado en el proyecto hasta ahora tiene serios problemas de sostenibilidad. Ningún presupuesto que se financia con deuda es sostenible ”, enfatizó Bazán.

Anticipó que si esto sigue así y no se modifica lo aprobado en el segundo debate, será un gran desastre para el país.

Para hoy lunes hasta el momento no se prevé una sesión oficial de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional; sin embargo, se esperan reuniones informales entre las bancadas, técnicos de la comisión y diputados de esta instancia, para lograr los primeros consensos en el tercer bloque de este proyecto de ley.