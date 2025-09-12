Panameños podrán competir por $15,000 en el concurso del sello ‘Hecho en Panamá’

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/juan-carlos-orillac" target="_blank">El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac,</a> anunció en su cuenta de X la apertura de la convocatoria nacional para diseñar el sello oficial <b>'Hecho en Panamá'</b>.Esa convocatoria forma parte de la iniciativa del Ministerio de Comercio e Industrias que busca crear un distintivo que represente la calidad, identidad y orgullo de los productos panameños en el mundo.El concurso está dirigido a panameños mayores de 18 años, quienes podrán participar de forma individual o en equipos.