Panameños podrán competir por $15,000 en el concurso del sello ‘Hecho en Panamá’

Manuel Vega Loo
  • 12/09/2025 07:26

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció en su cuenta de X la apertura de la convocatoria nacional para diseñar el sello oficial “Hecho en Panamá”.

Esa convocatoria forma parte de la iniciativa del Ministerio de Comercio e Industrias que busca crear un distintivo que represente la calidad, identidad y orgullo de los productos panameños en el mundo.

El concurso está dirigido a panameños mayores de 18 años, quienes podrán participar de forma individual o en equipos.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este 30 de septiembre, a través del portal oficial concurso.mici.gob.pa.

El diseño ganador recibirá un premio de $15,000 y será reconocido en el país como el emblema que distinguirá los productos y servicios bajo la marca país.

Este sello representará nuestro talento y nuestra identidad, además de ser un símbolo del orgullo de lo que está hecho en Panamá, expresó Orillac en su cuenta de X.

La iniciativa cuenta con el respaldo de patrocinadores, como Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros y Nestlé Centroamérica, quienes se suman al esfuerzo por fortalecer la proyección internacional de la producción panameña.

