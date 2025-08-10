Alondra Badano: ‘El concepto de democracia está en peligro’

Exiliada desde su juventud por luchar contra la dictadura en Uruguay en los años 70s, la escritora panameña-uruguaya Alondra Badano, habla sobre los desafíos de la cultura en tiempos de inteligencia artificial, mayor mercantilización de la escritura y la banalidad de valores como la democracia y los derechos humanos. La catedrática de literatura en la Universidad de Panamá y cuatro veces ganadora del prestigioso Premio Ricardo Miró, reflexiona en torno a cómo el exilio marcó su vida y forjó su voz como autora comprometida, al tiempo que lanza una advertencia firme ante los peligros del avance autoritario del actual gobierno panameño.