Ernesto Orillac: ‘La ATP es un botín político’

El potencial turístico de Panamá se mira de cerca desde otras latitudes. Hay varios interesados listos para invertir en el país, lo que falta es una ruta clara del mapa y estrategia turística. Por años hemos apostado al turismo, pero no con una hoja de ruta sostenible. Hemos pospuesto una agenda sería, que involucre mejorar los servicios públicos en las zonas turísticas, y para la población residente, aunado a la ausencia de tareas definidas para cada equipo gubernamental acompañada de una rendición de cuenta y metas a corto, mediano y largo plazo. Nuestro invitado, Ernesto Orillac, miembro de la Cámara de Turismo (Camtur) de Panamá, identifica los obstáculos que impiden el desarrollo de una industria sostenible, un diamante en bruto, que parece crecer de forma improvisada. Requerimos de planes maestros que faciliten al inversionista un plan nacional sobre las zonas potenciales, generar demanda en paralelo con un presupuesto nacional, desburocratizar el sector para brindar un ambiente transparente y seguridad jurídica a los interesados.

¿Qué propone Camtur, a propósito de posicionar a Panamá como destino turístico a nivel internacional?

Lo primero es entender en dónde estamos en el tema de gobernanza. Establecer una comisión de alto nivel en la que participe la persona que lidere la Autoridad de Turismo en el siguiente gobierno, los gremios y la comunidad en general. En esa comisión se debe establecer la hoja de ruta. Existe un plan maestro, un documento de 400 páginas, al que debemos buscar la estrategia, un mapa estratégico, para trazar a dónde va a llegar Panamá en los próximos 5, 10 y 15 años. No solamente en el incremento de la demanda, sino en la administración del destino. Qué vas a crear y cómo vas a crear los productos turísticos para que las bondades del país puedan aparecer en circuitos turísticos y desarrollar un sector sostenible y responsable en el tiempo. Para hacer eso debemos profesionalizar los entes. El primero es la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) que ha sido un botín político, lamentablemente. La ATP debe profesionalizarse para que los puestos que estén en la Autoridad, no solamente el gobierno los refuerce, sino que existan personas capacitadas y no políticos. No podemos tener nombramientos porque soy primo de alguien o tengo conexiones con alguna persona, sino por la capacidad y la meritocracia. De esta forma tendremos un personal proyectado hacia el futuro. Una de las cosas que siempre nos lamentamos de por qué Panamá no está a la par de los países de la región, tiene respuesta en que el resto tiene 20 o 40 años de estar implementando una política estable y clara.

¿Cuál debe ser el rol de la ATP?

Hoy en día es el administrador del destino y también el turismo local. Pero como rector del destino, independientemente de que haya un fondo de promoción, sigue siendo el rector en la materia y debe trabajar de la mano con el eje de la promoción (Promtur) acomodando las políticas públicas y condensadas para desarrollar el turismo a largo plazo. Estas políticas son, por ejemplo, establecer dónde, cómo y cuándo se establecen los distintos puntos turísticos del país. Además, integrarlo con el sector privado y a través de las cámaras locales establecer los productos para generar la infraestructura pública.

¿Cuántos empresarios internacionales pueden estar interesados en invertir en Panamá

Muchos. Yo te diría que hay muchas personas en diferentes países que ven a Panamá con un gran potencial. Es increíble que en las últimas semanas me he reunido con algunos inversionistas de México y Costa Rica que le han puesto el ojo a Panamá porque piensan que va a convertirse en el próximo gran destino turístico porque hay muchas oportunidades. También hay europeos dispuestos a desarrollar las costas del Caribe porque se tienen que crear más productos del Caribe. Panamá tiene una costa caribeña con un potencial enorme. Imagina un aeropuerto internacional en Bocas del Toro, donde puedan bajar pasajeros y posicionar el lugar. Sería un gran punto interesante. Adicional, conectarlo con tierras Altas y conectarlo con ese circuito para ofrecer playas y montañas.

¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan los inversionistas?

Yo creo que más allá de no saber a dónde acudir, quién los atiende y cómo pueden hacer los trámites sin tantas complicaciones, por ejemplo, atrasos o burocracia que debe eliminarse del turismo. Este es un punto importante. Nosotros debemos mantener el turismo como una empresa privada que pueda garantizar y que pueda medir los índices de productividad para saber si realmente está funcionando. No podemos pensar que hay un ente público sin medirlo. Me encantaría que la ATP pueda ser medida en base a beneficios de los proyectos que establezcan.

¿Debería existir un ente en el que el inversionista pueda tramitar todo en vez de pedir permisos por todos los ministerios ligados al sector?

Ya lo hay, en teoría.

¿Por qué parece no funcionar?

La idea de la creación del Gabinete Turístico es donde se sientan los ministros ligados al área.

¿Cada cuánto se reúnen?

Dependiendo de la necesidad que exista, puede ser una o dos veces al mes. Dentro del Gabinete si se establece la necesidad de crear un ente de inversión, sumado al de promoción, integrado al sector privado con la intención de que cuando llegue el inversionista se sienta atendido por ese departamento y lo guíe en los diferentes procesos y que no sean tan burocráticos.

¿Cómo vamos a evitar las coimas?

Por eso vemos a la ATP como un ente transformado y profesionalizado. Al igual que otros entes, no puede ser político 100%. Tiene una carga enorme de personal, son más de 450 personas que no sabemos qué hace cada cual.

Pero con un ente profesionalizado, en el que los directores no sean políticos, sino personas con un incentivo para generar la inversión, que no se fijen en una coima como incentivo, para poder dar seguimiento a los cargos que deben ir a buscar la inversión.

De igual manera que puedan presentar el mapa estratégico donde hay oportunidades de inversión, concesiones y qué clase de inversión. No puedes poner un hotel todo incluido en un sitio de manglares en el Caribe, pero puedes trabajar con un pequeño resort que conserve y tenga la responsabilidad del turismo sostenido y regenerativo. Hay empresas muy profesionales que están dispuestas a manejar y conservar las áreas protegidas en Panamá de una forma en que las puedan hacer crecer y mantener el hábitat natural, y sacar provecho turístico. Esto pasa en Perú, en la Amazonía de Brasil, donde empresas inglesas manejan este tipo de inversiones, con un impacto menor y que con sus ingresos puedan pagar guardabosques.

¿Ve viable una transformación de la ATP como la pinta?

Lo hablaron los candidatos en el debate. Creo que está en la cabeza de los candidatos presidenciales.

¿Cuál de las propuestas de las que escuchó le parece la más viable?

No quiero decir un nombre, pero profesionalizar el sistema debe ser una tarea desde el primer día. Debemos crear una comisión de alto nivel en la que involucremos a los gobiernos locales y a la cámara de turismo como sector agremiado.

¿A cuánto se debe elevar el presupuesto de Promtur?

Depende de la responsabilidad que le des. Hoy es la comercialización y mercadeo. Pero ha dejado dentro de sus responsabilidades la venta y atracción de cruceros. Eso quedó en el limbo, cuando sacaron el tema del mercado, quedó en el limbo a quién le toca ese tema.

¿A quién debe tocarle?

Yo creo que hay que establecerlo. Obviamente al ministro de Turismo le tocará ver esas inversiones. Pero hay que ver de dónde van a salir los fondos, si de la ATP o de Promtur. También debemos revisar la estructura de Promtur para saber si está funcionando o si hay que reorganizar algún tema para buscar más la venta a esos proveedores.

¿Qué tan medibles son los resultados de Promtur?

Ellos hacen una métrica de la promoción del mercadeo con el impacto económico que ha tenido y con esa métrica lo han hecho. Pero una cosa es medir el posicionamiento de la marca y otra distinta es ver a dónde quieres proyectarte, cuánto quieres hacer y si realmente quieres hacer el papel de comercializador. A lo mejor le toca a Promtur solo mercadear.

¿Debemos generar demanda para atraer a los turistas o mejorar la infraestructura antes?

Creo que hay que ir en paralelo. Es importante trabajar en la demanda pero igual trabajar en la sensibilización del panameño. Hay que crear las bases para que el pensum académico de turismo se enfoque en servicio. No podemos vendernos como un turismo sostenible si no pensamos así. Yo creo que por ahí es importante trabajarlo desde el primer día.

Si se va a tratar el turismo como política de Estado, el gobierno de turno debería destinar un porcentaje del presupuesto para mejorar la infraestructura y servicios. ¿Tienen alguna proyección de a cuánto puede ascender esa inversión?

Creo que hay una oportunidad para medirlo. La cámara tiene la experiencia para hacerlo, tomando en cuenta que aglutina a todos los sectores y puede ver el tema amplificado.

¿Qué presupuesto se requiere para adecuar al país a nivel?

El presupuesto de las infraestructuras públicas son parte del turismo. Hay que entender cuál es el presupuesto del gobierno para mejorarlas.

Es para focalizar las inversiones gubernamentales...

Por eso hay que visualizar el mapa turístico y destinar los lugares para los presupuestos de lo que vaya a generar. Cada dólar invertido en promoción turística representa 60 veces en retorno.

¿Según quién?

Promtur.

¿Cómo sabemos que es así?

Ves los números que Contraloría saca del impacto, ahora lo calculan en $5,500 millones. Te das cuenta que esa cifra fue de 2023.

¿Cómo se llega a ese cálculo?

La mayoría por los sectores impactados en turismo. La contraloría saca ese cálculo. Lo que es necesario es que la información no salga tres meses después y que sea más objetiva y veraz. Tenemos que tener más tecnología.

¿Se debería iniciar por la recaudación de data dura en el sector?

Eso lo hemos conversado en el sector y con otros países vecinos que lo han hecho. Sabemos lo que hay que hacer desde el primer día. Se espera ahora al próximo gobierno que lo haga. Si no tenemos una ATP profesional, que pueda ver todo esto, no lo ven.

Si se instala la comisión de alto nivel, ¿cuáles son las acciones inmediatas que deben hacer?

Con treinta días deben tener el primer reporte y los primeros resultados se pueden trazar las acciones a corto y mediano plazo. En tan corto como 3 meses puedes ver los resultados.

Abrir a las aerolíneas de bajo costo, ¿por qué no se hace?

Eso se debe hacer, al igual que desarrollar los aeropuertos satélites, ya sea a través de una APP o nosotros mismos comercializarlo y sostenerlo en el tiempo.