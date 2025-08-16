Guillermo Márquez Amado: ‘La corrupción tiene que salir volando para impulsar la industria marítima’

Con más de 8 mil barcos que en su popa ondean el pabellón tricolor durante sus travesías marítimas, Panamá ha convertido el sector náutico en el centro de su economía.

Por la estrecha cintura del país canalero transcurre esta actividad, que aporta el 31% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 300 mil empleos.

Aunque Panamá es un puerto no somos conscientes de esta riqueza, por lo que no aprovechamos nuestra posición geográfica como “nuestro mayor recurso”, reflexiona Guillermo Márquez Amado, experto en el sector, quien advierte que con lo pequeñito que es Panamá tiene anualmente un mayor movimiento de contenedores que los puertos de New York o de cualquier país de América.

Para impulsar la industria hay que frenar la corrupción,apoyar a las empresas locales con incentivos similares a las internacionales, afirmó el también abogado.

¿Para invertir tiene que haber un clima de sosiego, cómo palpa nuestra democracia?

Nuestra democracia ha progresado muchísimo desde los tiempos de los militares, pero también ha cargado con unas taras de un tiempo para acá.

¿Por qué?

El clientelismo ha sido un cáncer que viene carcomiendo la institucionalidad democrática, a los partidos políticos, a los electores, a las personas que resultan electas, porque piensan que si no distribuyen cosas, bicicletas, pavos, jamones, o lo que sea, entonces no tienen opción de salir y eso prostituye la política.

¿En este último año hay consensos y diálogo para los proyectos importantes que supuestamente vienen?

Con un gobierno que en nuestro sistema constitucional llega al poder con un escaso margen de votos de un 34% de los votos válidos vertidos, porque no tiene que ser más del 50%, como en el caso del gobierno actual, necesariamente tiene un impacto muy negativo en la gobernabilidad, mucha gente dice que “a mí no me representa”.

Hay cosas que no se pueden obviar y aquí el célebre filósofo Sócrates decía que hay que fijarse en tres cosas antes de entrar en una polémica:

¿De qué vamos a hablar? De algo que sea bueno, que sea conveniente y que sea verdad. Yo le añadiría vamos a hacerlo con mucho respeto sin denostar, sin humillar, sin dirigir palabras altisonantes ni que puedan resultar groseras para los oídos de otras personas porque eso distorsiona el clima de buena comunicación que debe tener toda nación para atender, debatir y resolver sus problemas. En ese sentido creo que hay un trabajo importante por hacer todavía, ojalá se haga.

Panamá es líder en el abanderamiento de naves, pero de tiempo en tiempo otras naciones nos pisan los talones. ¿Cómo mantenemos la competitividad?

Tenemos una gran fortaleza: somos la primera marina mercante un registro abierto desde 1917 y en segundo lugar nuestra marina mercante ha funcionado con mucha eficiencia, ha sido muy útil al mundo y eso no lo recuerdan muchas personas que no vivieron aquellos momentos.

Ayudó a las naciones occidentales a ser vencedoras en la Primera y Segunda Guerra Mundial, a que los precios de las mercancías transportadas se mantuvieran en unos costos bajos, y después de la Segunda Guerra Mundial y lo ha seguido haciendo. Le ha dado empleo a personas del tercer mundo en muchos lugares, con mucho éxito.

¿En concreto, qué tendríamos que hacer?

Un esfuerzo mayor para adiestrar no solamente a más panameños sino de países latinoamericanos porque a bordo de los barcos panameños no trabajan menos de 250.000 personas y no hay 250.000 panameños dispuestos a abandonar a sus familias por largas temporadas para irse a trabajar a un barco.

Si Panamá facilitara que personas de otros lugares vinieran a nuestra Universidad Marítima Internacional y allí se pudieran adiestrar con personal de primer orden para conseguir empleo a bordo de buques panameños; no solamente contribuiríamos a tener una marina mercante con personal adiestrado de excelencia, sino que además nos daría un músculo diplomático internacional. Todas esas naciones a cuyos nacionales estamos contribuyendo en su preparación y en que obtengan empleo, nos apoyarán en los organismos.

En marina mercante tenemos la Ley 57 de 2008 que no se actualiza, ¿hay que revisarla?

Tenemos una tercera gran fortaleza en marina mercante. Nuestro registro no está manejado por empresas cuyo propósito natural es el ánimo de lucro y por consiguiente es capaz de bajar sus estándares para satisfacer a sus clientes.

Y cuando en la comunidad internacional la representación lo hace el propio Estado, eso tiene muchísimo más valor

Cuando se aprobó la ley se hicieron grandes avances y logramos superar aquella imagen que tenía la marina mercante panameña de ser una bandera de conveniencia. La llegaron a llamar y todavía la llaman groseramente flag of convenience para poder utilizar las siglas FOC que en inglés tiene una connotación perversa.