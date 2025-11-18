Canciller Martínez-Acha sobre viaje de diputados a Taiwán: ‘el presidente es el único rector de la política exterior’

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reiteró que el único rector de la política exterior de Panamá por Constitución es el presidente de la República, a través de la Cancillería.

“Ya lo dijimos y es público”, comentó este martes 18 de noviembre el canciller durante su comparecencia a un acto sobre tributos.

Martínez-Acha reaccionó así luego de que los diputados Manuel Cohen, de Cambio Democrático; Eduardo Gaitán, de la coalición Vamos; Ernesto Cedeño, y Betserai Richards de la bancada Seguimos, confirmaran este lunes 17 de noviembre que viajarán a Taiwán para reforzar lazos comerciales.

La visita ha generado debate público por la sensibilidad diplomática que envuelve la relación entre Panamá, China y Taiwán, así como por la diferencia de posturas entre el Ejecutivo y los miembros del Legislativo que impulsan este viaje.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció afirmando que “ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno”.