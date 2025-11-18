Canciller Martínez-Acha sobre viaje de diputados a Taiwán: ‘el presidente es el único rector de la política exterior’

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/javier-martinez-acha" target="_blank">El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha</a>, reiteró que el único rector de la política exterior de Panamá por Constitución es el presidente de la República, a través de la Cancillería. 'Ya lo dijimos y es público', comentó este martes 18 de noviembre el canciller durante su comparecencia a un acto sobre tributos. Martínez-Acha reaccionó así luego de que los diputados Manuel Cohen, de Cambio Democrático; Eduardo Gaitán, de la coalición Vamos; Ernesto Cedeño, y Betserai Richards de la bancada Seguimos, confirmaran este lunes 17 de noviembre que viajarán a Taiwán para reforzar lazos comerciales.La visita ha generado debate público por la sensibilidad diplomática que envuelve la relación entre Panamá, China y Taiwán, así como por la diferencia de posturas entre el Ejecutivo y los miembros del Legislativo que impulsan este viaje.El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció afirmando que 'ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno'.