Felipe Chapman reitera prohibición de fondos públicos en el desfile de las Mil Polleras y destaca éxito de la Lotería Fiscal

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró este viernes, que el Gobierno mantiene la prohibición del uso de recursos del Estado para financiar la participación de instituciones públicas en el desfile de las Mil Polleras, una medida adoptada tras escuchar el malestar expresado por la ciudadanía sobre el manejo de fondos públicos en actividades festivas.

Chapman explicó que la decisión no responde al monto de dinero que pudiera destinarse a este evento cultural, sino al mensaje que se envía en materia de responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. “No es tanto la cantidad de dinero, sino el mensaje que se manda”, afirmó.

Chapman aclaró que la restricción no impide que ministerios u otras entidades participen en el desfile, siempre que los gastos no sean cubiertos con fondos estatales. Como ejemplo, mencionó que el Ministerio de Economía y Finanzas no destinó recursos para la edición pasada, pero contó con una delegación.

El ministro precisó que la única excepción a esta prohibición es la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), y agregó que fuera de ese marco legal, no se ha destinado “cero recursos” del Estado para el desfile.

Asimismo, Chapman destacó los resultados positivos de la Lotería Fiscal, iniciativa que calificó como innovadora y que ha contribuido significativamente al aumento de la recaudación. Detalló que desde su implementación en octubre, los ingresos fiscales aumentaron de aproximadamente 70 millones de dólares a más de 90 millones, superando ampliamente las proyecciones iniciales.

El ministro señaló que la Lotería Fiscal ha fortalecido la cultura de exigir factura entre los ciudadanos y adelantó que el programa continuará, con planes para incorporar una versión digital que permita a los contribuyentes optar por facturas electrónicas o físicas.

Chapman concluyó que tanto la prohibición del uso de fondos públicos en eventos culturales como la Lotería Fiscal forman parte de una política orientada a promover la transparencia, el uso responsable de los recursos del Estado y una mayor conciencia fiscal entre los panameños.