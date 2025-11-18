Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 18 de noviembre

En <b>Costa Abajo de Colón</b> y el <b>norte de Veraguas</b> no se descartan <b>lloviznas o lluvias aisladas</b> en distintos momentos del día.En la mañana podrían registrarse <b>aguaceros aislados</b>, algunos con <b>intervalos fuertes y actividad eléctrica</b>, especialmente en <b>Panamá</b> y sectores de <b>Panamá Oeste</b>, condiciones que se extenderán hasta primeras horas de la tarde.Para la tarde existe probabilidad de <b>chubascos aislados</b> en las <b>provincias centrales</b> y en <b>Darién</b>.Durante la noche se prevén <b>aguaceros aislados en el golfo de Panamá</b>, además de lluvias esporádicas en <b>Darién, Panamá, Panamá Oeste</b> y el <b>sur de Veraguas</b>.Las temperaturas máximas oscilarán entre <b>24°C y 27°C</b> en la <b>Cordillera Central</b>, mientras que en el resto del país estarán entre <b>28°C y 32°C</b>.En cuanto a la radiación solar, se pronostican <b>índices UV-B entre 05 y 06</b> con nivel de riesgo <b>moderado a alto</b> para el oriente y centro de la vertiente del Caribe. En el resto del territorio los valores podrían ubicarse entre <b>07 y 10</b>, lo que representa un riesgo <b>alto a muy alto</b>.