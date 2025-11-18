Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 18 de noviembre

Durante la jornada, se esperan aguaceros dispersos con actividad eléctrica en la zona marítima Oriental, los cuales avanzarán hacia la Comarca Guna Yala y la Costa Arriba de Colón , donde se prevén lluvias entre aisladas y dispersas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que este jueves se prevén condiciones inestables tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico , con aguaceros, actividad eléctrica y variaciones en la intensidad de las lluvias a lo largo del día.

En Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas no se descartan lloviznas o lluvias aisladas en distintos momentos del día.

En la mañana podrían registrarse aguaceros aislados, algunos con intervalos fuertes y actividad eléctrica, especialmente en Panamá y sectores de Panamá Oeste, condiciones que se extenderán hasta primeras horas de la tarde.

Para la tarde existe probabilidad de chubascos aislados en las provincias centrales y en Darién.

Durante la noche se prevén aguaceros aislados en el golfo de Panamá, además de lluvias esporádicas en Darién, Panamá, Panamá Oeste y el sur de Veraguas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24°C y 27°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 28°C y 32°C.

En cuanto a la radiación solar, se pronostican índices UV-B entre 05 y 06 con nivel de riesgo moderado a alto para el oriente y centro de la vertiente del Caribe. En el resto del territorio los valores podrían ubicarse entre 07 y 10, lo que representa un riesgo alto a muy alto.