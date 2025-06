La Asamblea es corresponsable de la crisis que vive el país

A juicio del exdiputado y exministro panameñista, José Antonio Domínguez, la crisis que enfrenta el país, con protestas nacionales contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), pasa por dejar la “arrogación” desde el gobierno y que el Legislativo retome el papel que “no asumió” cuando aprobó la polémica norma. “Ellos [los diputados] actúan por conveniencia (...) a través de dádivas, de proyectos, dinero, de lo que sea, lo que les conviene, entonces se van a plegar hacia el Ejecutivo”. Domínguez habla del Partido Panameñista, la debacle de este colectivo al que renunció recientemente y la correlación de fuerzas en una Asamblea fragmentada y débil.

¿Cómo evalúa la crisis que vive el país con las protestas y la Ley 462?

No es fácil, hay mucha desinformación. Además, el gobierno no se ha caracterizado por ser transparente a la hora de explicar. Se dijo que la reforma era urgente, que en efecto, es así; igual que la expectativa de vida que teníamos hoy no es igual a la que tenemos hace 30 años. ¿Es necesario el aumento a la edad de jubilación?, puede ser, pero eso hay que explicarlo. Explicar bien cómo se van a pagar las jubilaciones. Es cierto que ha habido desfalcos en la CSS y algunos empresarios no pagan la cuota obrero-patronal, que les caiga la justicia, pero eso no debe ser motivo para frenar la reforma.

¿Qué debería ocurrir exactamente para salir del impasse? Parece que estamos en un punto muerto...

Que el gobierno sea abierto y que explique bien, no lo hizo al principio y salió con la arrogancia de decir: “la ley va porque va y que no vamos a echar para atrás”. Nada es perfecto, ¿por qué no se puede revisar? ¿Por qué ser tan negativo y decir: “no voy a tocar la ley 462?” ¿Por qué tiene que ser así de tajante? Yo creo que él [presidente José Raúl Mulino], solito, se está buscando el problema. Debe ser abierto. La ley es necesaria, no podemos derogar la ley porque quedamos en ascuas, pero sentarnos para ver qué modificar. ¿Qué le impide al presidente hacer eso? Nada y nos trae paz, así evitaría el desasosiego que hay en las calles. Entonces, ¿quiénes aprovechan esto?, eso es lo que hay que ver. Los que están aprovechando esta disyuntiva son los peores, los que están buscando ver cómo se montan en el gobierno, cómo crean ese descontento del pueblo para coger el poder. Ya sucedió en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

¿Cómo ve el papel del Legislativo en la coyuntura?

La Asamblea ha demostrado, en el tiempo que yo tengo de estar en política, que ellos actúan por conveniencia. Ellos actúan al que les va a favorecer en lo que ellos quieren. Si en este caso es el pueblo, el que les puede favorecer, pues se inclinarán hacia el pueblo. Pero si es el Ejecutivo a través de dádivas, de proyectos, dinero, de lo que sea que les conviene, entonces se van a plegar hacia el Ejecutivo. Así trabajan ellos. Lamentablemente, estamos en una sociedad corrupta.

La Asamblea ahora tiene nuevos actores, fuerzas independientes, ¿no cree que se han dado cambios?

Es más de lo mismo. Muchos de los que corrieron independientes, no eran tales. Algunos simplemente se salieron de los partidos y se sumaron a un grupo de independientes.

¿Entonces qué hay que cambiar?

Si tú no cambias lo que está mal de fondo, el resultado final va a ser lo mismo. Y eso es lo que estamos viendo. Yo hablé con Juan Diego Vásquez antes de que se eligiera la primera Asamblea de este periodo. Le advertí lo que podía pasar si él no lograba consolidar la unidad suficiente para tener los 36 votos y tener el control de la Asamblea. Que tenía que aprender a negociar e iba a tener que negociar cosas que tal vez él no estaba de acuerdo. Si no tienes el control, vas a perder todo, no vas a poder lograr absolutamente nada. En ese hemiciclo los 36 votos dominan y pasas lo que te da la gana, así de pésimo está el país. Si al Gobierno no le gusta una ley, tendría que vetarla el presidente y aun por insistencia podrían imponerla.

¿Según usted qué falló?

Cuando tú no tienes la experiencia, te crees el más transparente y perfecto, entonces tus posibilidades de negociación se disminuyen casi a cero. Y más cuando tú llegas golpeando a los que tú deberías sumar. Salieron a atacar a Cambio Democrático y a los del Panameñismo ¿Cuántos votos necesitaban ellos? 16. ¿Cuántos eran esos? 16. ¿Qué le costaba llegar a un entendimiento con ellos?

¿Es corresponsable la Asamblea de la crisis que tenemos hoy?

Lo son. Si no hiciste lo que tenías que hacer, tú tienes un grado de responsabilidad en la crisis, acéptalo. Tú no estás fuera del hemiciclo, tú estás dentro. Tú tenías que hacer un trabajo, no lo supiste hacer. ¿De quién es el error? tú estás para gobernar, es tu responsabilidad (...) es un problema que alcanza a todos. En el caso de los partidos, el cáncer de la corrupción los alcanzó hasta lo más profundo. Los diputados tienen que hacer su trabajo, no perseguir contratos y obras para el circuito, eso lo hace el representante y alcalde.

La mala excusa de los diputados es que lo necesitan para validarse en su circuito...

Pero si tú no fuiste electo para eso. Todos piensan que si no hago esos trabajos en mi comunidad no me reelijo. ¿Por qué tu objetivo es la reelección?

Muchos diputados llegan a la curul para hacer negocios, la reelección es parte de ese negocio...

Por supuesto. Esos son los políticos tradicionales desde mi punto de vista. Pero si seguimos escogiendo a ese tipo de políticos, ¿cómo tú esperas cambios en el país? Se necesitan políticos de Estado, no solo en la Asamblea, sino también en otras instituciones. Por ejemplo, la Contraloría, cuando a un contralor lo tienes agarrado por el pescuezo, ¿va a hacer su trabajo transparentemente sin que el Ejecutivo o el Legislativo trate de controlarlo?, no. El actual contralor sabe que tiene esa atadura, creo que está haciendo un buen trabajo, pero ¿de verdad tú crees que él va a poder hacer todo lo que debería hacer?, no.

Usted describe un panorama de clientelismo y corrupción en las instituciones, entre ellas los partidos. ¿Esas fueron las razones para renunciar al Partido Panameñista?

Yo había pensado renunciar hace ya un par de años, viendo los resultados desde el gobierno anterior, vi cómo la clase política interna del partido estaba dañada. Y no te puedo hablar de los 250 mil inscritos, te garantizo que dentro del Panameñismo, igual que el PRD o CD hay gente buena, capaz y honesta. ¿Pero esa gente está dispuesta a entrar en la política que consideran sucia?, no y no quieren que los acusen de corrupción. Entonces los partidos quedan en las manos más voraces y desesperadas por el poder y dinero.

¿Eso fue lo que le ocurrió al Panameñismo?

Con todos, no se salva ninguno.

Dirigentes del panameñismo han dicho que debían quedarse y cambiar los problemas desde adentro. ¿Por qué no hacer eso?

Pero si esos dirigentes son los que están dispuestos a violar la ley, a permitir la impunidad. ¿Ellos son los que van a cuestionar el que yo me quedo o me salga? ¿Qué moral tienen para cuestionar eso? Ningún dirigente que haya dicho eso tiene moral para venir a cuestionar si yo me quedo o me salgo. Si la membresía del partido no cambia la forma de escoger sus líderes comunitarios. No esperen cambio.

El actual presidente del panameñismo, José Isabel Blandón, habla de que quiere volver a las “raíces del partido”. ¿Tiene sentido esa propuesta dentro del panorama crítico que describe?

Es correcto lo que dice José Isabel, es necesario volver a las raíces, volver a crear ese interés de los que se unan al partido, pero la doctrina y principios fueron abandonados hace rato. Desde la subida a la presidencia del partido del señor [Juan Carlos] Varela, la destrucción del partido empezó desde abajo, se encargó de dañar las bases, comprando conciencia (...) ¿Cómo competía con los otros? La única forma era a través de la compra de conciencia.

Sigue peleado con Varela entonces...

No hay pelea ni es personal, lo que me molesta es que un individuo que se jactaba de ser transparente y de ser esto y aquello, decidiera tomar el rumbo que tomó. Yo le advertí a Varela en octubre de 2014 que el grupo brasileño [Odebrecht] era corrupto al más alto nivel. ¿Qué me dijo él? Que ese era el único grupo que tenía la capacidad para ejecutar el proyecto insignia de su gobierno. Los daños al país han sido astronómicos. Los delitos contra el Estado no deben prescribir. (...) ¿Qué dijo él cuando estaba de vicepresidente con [Ricardo] Martinelli? ¿Qué dijo sobre el Parlacen? Que es una cueva de ladrones, que él jamás se iba a meter allá. Terminó allá.

¿Entonces el Panameñismo es oposición u oficialista?

Igual que en el gobierno pasado, plegados al Ejecutivo. ¿Tú crees que eso me hacía sentir bien a mí verme representado por ellos?, no. No doy un real por ninguno de los diputados panameñistas que están en la Asamblea. Algunos lo considero amigos, pero como políticos han demostrado que el país no les interesa.