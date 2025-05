La cuaresma va mucho más allá de la gastronomía. Es el período de 40 días que precede a la resurrección de Jesús, tiempo preciso para examinar los corazones. Hoy día, en un país donde la justicia social se agudiza y sus ciudadanos se enfrentan a la posible reapertura de la mina de cobre, al futuro embalse de río Indio ya las cada vez más tensas relaciones con Estados Unidos, se impone la reflexión. El padre Adonaí Cortés Eliseo lo sabe, y por eso insiste en la necesidad de que los gobernantes entiendan que para echar a un país hacia adelante “las cosas no pueden ser a la brava”.

Con 20 años sirviendo en la comarca Ngäbe Buglé y en la provincia de Chiriquí, Cortes tuvo un papel protagónico como mediador en 2012 cuando los indígenas exigían la derogación de las reformas al código minero y rechazaban la explotación del yacimiento de cerro Colorado. La Fuerza Pública, bajo la dirección del entonces ministro de Seguridad y hoy presidente de la República, José Raúl Mulino, no se hizo esperar y la represión fue brutal.

Más allá de la preocupación por no comer carne de res y sí de pescado ¿qué reflexión nos da en Semana Santa?

Definitivamente la cuaresma nunca tuvo que ver con el estómago, porque Dios no revisa el estómago, Dios revisa los corazones. El objetivo era cambiar los corazones, no cambiar la dieta. ¿De qué te sirve dejar de comer carne si no se la das a quien nunca la come?. Para comer pescado y camarones que es mucho más caro. Honestamente, si quitas la carne eso se llama ahorro pero si se lo das a otro es una ofrenda de amor, porque tú que vienes siempre se lo da a quien no come carne nunca eso tendría más lógica. ¿De qué te vale tener una dieta de marisco cuando tu corazón sigue estando igual de podrido?.

Venimos también del Carnaval, una época donde abundan los excesos de todo tipo y 40 días después como que nos arrepentimos ¿es un acto de redención o de hipocresía?

Meterse con los carnavales sería muy difícil. A la gente le gusta divertirse y el Carnaval tiene un objetivo claro, es la fiesta en el cual se vive la fantasía de creer que somos reyes, que todo es alegría pero te deja ver que todo eso que brilla era baratija y que al final vuelves a tu realidad donde no todo brilla.

Se dedica a orientar a las parejas y matrimonios ¿qué hay del amor, pareciera que cada día hay más familias desintegradas?

Estamos en una cultura de lo desechable, entendiendo que algo es para siempre es como difícil.Estoy notando algo muy interesante, hay movimientos de diferentes iglesias que se están dedicando a ayudar a las personas a llevar adelante la relación, están apalancando la relación con un tema de durabilidad. No es cuestión de tener hijos sino de saberla mantener.

El presidente Mulino ha calificado de “cinco gatos” a las masivas protestas realizadas contra la mina de cobre, al igual con cerro Colorado ¿escuchan los gobernantes al pueblo?

Hay que considerar la autodeterminación de los pueblos, es decir, yo no puedo pensar que es correcto que tú puedas hacer algo en mi casa sin tomar en cuenta que yo vivo ahí. Habría que llegar a algún tipo de consenso, de madurez y explicar qué ventajas me va a traer a mí que yo participe de un nivel de explotación de una riqueza. lamentablemente, hay muy poca información fehaciente y demasiado dime que te diré de pros y contras que están más ideologizados que desde el punto de vista de mostrar el impacto ambiental, los resultados económicos, que mi país se va a mejorar, que mi cultura se va a enriquecer. Como tú no me puedes comprobar eso, yo tengo que desconfiar. Tendríamos que ver, ¿qué vamos a priorizar? La calidad de vida, el dinero o la parte económica. Las cosas no pueden ser a la brava, no pueden ser porque a mi me da la gana porque, gracias a Dios, los pueblos indígenas tienen mucha conciencia de pertenencia y autodeterminación.

Pero se opone a la minería, ¿por qué?

Yo necesito hierro para poder para levantar mis estructuras, necesito cobre para poder hacer los conductores, no puedo decir que me puedo oponer a que exista una minería.El problema es que si tú vas a lugares como Chile a Perú, o Arizona, en Estados Unidos y dices ahí hay minería, pero si es un desierto por lo menos saquen el mineral de la arena. Cuando tú ves un bosque, una cadena montañosa, o ríos cristalinos, tú tendrías que pensarlo dos veces.

Cuando se dio la represión de los indígenas en Bocas del Toro, el hoy presidente era el ministro de Seguridad. Hoy se enfrenta a problemas complejos como la reapertura de la mina de cobre, el embalse de Río Indio y las conflictivas relaciones de Panamá con Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación?

Muy complejo, porque hay intereses de una parte y otra tirándolo a él, unos a favor y otros en contra. Respecto al tema minero creo que tiene entablarse diálogos constructivos con todas las personas involucradas, para dar para dar una impresión de que realmente se está buscando un consenso, y como te comenta no es lo mismo una mina en un lugar desértico que en un lugar boscoso, no es lo mismo, un yacimiento a explotarse en un lugar donde nacen unos ríos a un lugar donde no va a crecer nunca nada. Al presidente Mulino le deseo que encuentre el discernimiento, las personas y las palabras suficientes para que pueda alcanzar a la gente, para que no crean que él viene a imponerse porque no le conviene, al final las confrontaciones no llevan a ningún lado, necesitamos paz social para avanzar.

Hay un reclamo generalizado de desigualdad en el país. ¿Cómo andamos con la justicia social?

Nada más tienes que ir a la comarca y después venir a la ciudad de Panamá y te preguntarías si estás en el mismo país. Hay unos barrios que parecen un nacimiento, casas por todos lados y no de buena calidad o con buenas carreteras. Eso debe crear cierto resentimiento social, esas disparidadescuál sería el aporte principal de la iglesia hoy en día y el principal reto nos pueden traer consecuencias.

Se observa que aparecen muchas sectas y la percepción es que los curas están en sus púlpitos, ¿qué tanto terreno ha perdido la iglesia católica?

Hay una crisis: menos sacerdotes y la población aumenta.¿Qué hay que hacer? Volver a retomar el evangelio y llevarlo como tiene que ser llevado, como la gente lo puede recibir. Ciertamente, las iglesias cristianas no católicas tienen una teología de la prosperidad que para la gente pobre es muy necesaria. Es decir, tú no tienes carro, pero vas a tener. Tú Dios te va a bendecir, pero la bendición de Dios llegará a nivel de economía y si estoy económicamente golpeado, eso para mí es muy importante y tu mensaje me suena más. A la iglesia católica le queda replantearse.

¿Cuál sería el aporte principal de la iglesia hoy día?

No perder de vista que el ser humano está llamado a algo más en un mundo donde parece que todo lo puedes conseguir, porque si te cabe la mano es suficiente. No nos podemos acostumbrar a la muerte, a que vamos llevando este mundo a la destrucción y bueno, pues ni modo pues mala suerte. Seguimos diciendo, la naturaleza es creación de Dios, hay cosas que no se pueden comprar con dinero, la vida humana no se le puede tratar como cualquier cosa, somos sagrados, ese es el trabajo.

¿Qué futuro le ve le para la iglesia católica sabiendo que el Papa Francisco está muy delicado de salud?

El papa Francisco ha traído de vuelta a mucha gente que incluso nunca pensó, ha hablado de tal manera que nos ha tocado el corazón y la conciencia, y lógicamente también ha tocado callos. Él iba a tocar la miseria humana para poderla llevar a Cristo y eso ojalá no se pierda. Yo creo que este es un movimiento irreversible, porque si no fuera así, porque supongamos que tuviera visos de reversión, crearía mucha decepción, porque la gente ya no creo que quiera más de lo mismo. Ya la Edad Media pasó.

Justamente el Papa ha tenido discursos en contra de la discriminación basada en el color, condición social, contra la comunidad LGBT entre otros grupos. ¿Hemos avanzado en Panamá en este sentido, qué nos falta?

Yo creo que se ha comenzado a entender que hay orientaciones sexuales, pero lo que existe es el género humano y que no podemos dividirnos entre negros y blancos, pobres, ricos, homosexuales, heterosexuales porque todo es separación. En todo ser humano está Dios presente y eso hay que respetarlo. Ya tiene suficiente carga moral y de dolor el divorciado, el homosexual rechazado por su familia, como para que además de eso lo rematenemos nosotros.

Hay quienes culpan a la iglesia de estos discursos de odio, de esta discriminación. ¿Usted reconoce esa culpa?

Nosotros no podemos tapar el sol con la mano. Tenemos que aceptar que en la historia de la iglesia, pues óyeme, tan duro como que hubo cruzadas. Es decir, judío visto, judío muerto, árabe visto, árabe muerto, que hoy día eso es impensable. Decir que eso no existió, eso sería una estupidez y decir que eso estuvo bien sería otra estupidez, tenemos que darnos cuenta que toda memoria histórica debe dejar una lección. Lo que no se entiende es que se repitan las mismas tonterías.