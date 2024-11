¿Cuál es el balance que hace Jóvenes Unidos por la Educación sobre el proyecto de ley de la Caja de Seguro Social?

¿Qué tipo de consideraciones tienen los jóvenes?

Hay varios aspectos que hemos identificado. Uno de ellos es aumentar el interés que tienen los jóvenes para cotizar en el seguro. Actualmente es muy bajo. Hay una realidad, muchos de los jóvenes prefieren ser informales o independientes que cotizar. Algo interesante que está ocurriendo con la juventud, es que está consiguiendo trabajos en el exterior, hablan inglés porque tienen estudios universitarios y no están cotizando. Están recibiendo salarios mejores de los que están consiguiendo en Panamá, pero no cotizan porque sencillamente no ven un beneficio. La juventud que sí cotiza, cuando llega al sistema de salud de la CSS se topan con la realidad de que no hay medicamentos, no consiguen doctores, y están pagando un seguro del cual no logran recibir un servicio.