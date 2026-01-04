‘Sin una apertura democrática real no hay condiciones para una constituyente’

La vigencia del Estado de derecho en Panamá está seriamente erosionada por la concentración de poder en el Ejecutivo, la debilidad estructural del sistema de justicia y el incumplimiento sistemático de la Constitución y las leyes, advierte la jurista, catedrática y constitucionalista panameña Anayansi Turner.A juicio de la docente, quien conversó con La Estrella de Panamá para El Polígrafo, aunque el país cuenta con un marco normativo formal, en la práctica este favorece mecanismos de poder concentrados en el Ejecutivo, lo que permite al presidente influir e interferir en los demás órganos del Estado, debilitando la separación de poderes y la independencia judicial.En este contexto, Turner, autora de varios libros y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, sostiene que actualmente existen pocas condiciones democráticas para una constituyente originaria, especialmente por lo que considera presiones y persecución contra sectores que se han opuesto a las políticas de la administración Mulino. Además, advierte sobre los riesgos que los recientes acuerdos firmados con Estados Unidos representan para el Estado de derecho.