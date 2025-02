Asamblea da luz verde a fondos para los jubilados

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el traslado de partida de los $91.6 millones que solicitó el Ministerio de Salud (Minsa) que serán enviados a la Caja de Seguro Social (CSS) para el pago de las jubilaciones.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, sustentó ante los 16 diputados que conforman esta comisión el traslado de partidas. Dijo que los $91.6 millones representan el 13 % del total de las jubilaciones y que si la medida se extiende hasta finales de este año alcanzará el 25 %.

El traslado de las partidas ocurre luego de la aprobación y sanción de la Ley No. 461, que autoriza la transferencia temporal de fondos al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS, que administra el sistema de pensiones.

Una de las condiciones que se estableció en la ley es que los fondos debían provenir de las partidas de funcionamiento y no de inversión. De acuerdo con el desglose de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, los fondos provienen de partidas para viáticos, promoción y publicidad, y mantenimiento y reparaciones.

Entre las instituciones que se vieron afectadas por este traslado de partidas están el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incluso el Minsa. Además del órgano Judicial, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral.

En el caso del Minsa, está pasando alrededor de la mitad de su presupuesto al fondo del programa de IVM, lo que el ministro dijo afectará la capacidad de atención de los centros del Minsa alrededor del país.

También afectaría el nombramiento del personal necesario para brindar los servicios médicos a la población que depende de las clínicas de esta entidad gubernamental.

Boyd Galindo también mencionó que, una vez sea aprobado el proyecto de ley 163, que reforma la CSS, espera poder recobrar el monto aportado a IVM. Esto contó con el aval de los diputados, quienes pidieron a los funcionarios del MEF presentes en la comisión hacer las maniobras necesarias en el Presupuesto del Estado 2025 para hacer esto posible.

Por otro lado, los diputados también fueron críticos de la utilización del dinero del Estado para los fondos de IVM, especialmente al referirse la ley al mes de febrero, al cual solo le hace falta un día para terminar.

De acuerdo al de la CSS, la entidad de salud pública utilizó dinero de la caja común para poder cubrir las jubilaciones de febrero mientras se hacía efectivo el traslado de partidas, manifestó César Herrera, director ejecutivo de Finanzas de la CSS.

Herrera también detalló que el problema de flujo de caja en el programa de IVM es de alrededor de $1.3 millones para este año. Además, que las presentaciones económicas que la CSS espera pagar durante este mismo periodo de tiempo asciende a entre $2.7 y 2.9 millones.

Los únicos fondos con los que cuenta el programa es el Fondo de Estabilización del Banco Nacional de Panamá, del cual se espera extraerían $654 millones para IVM, dejando a la CSS con unos $600 millones de diferencia.

Para el próximo mes, de tener que recurrir a otro traslado de partidas para las jubilaciones y pensiones, se necesitarían $99 millones para cubrir el pago a todas las personas que dependan de programa de IVM.

El presidente, José Raúl Mulino, sancionó este jueves 13 de febrero la Ley No. 461, que autoriza la transferencia temporal de esos fondos a la CSS.

Mulino sancionó esta ley luego de que fuera aprobado en tercer debate el proyecto de ley No. 186, el cual presentó en nombre del Ejecutivo, el ministro Boyd Galindo.

Durante el segundo debate del proyecto de ley No. 186 los diputados de las diferentes bancadas acordaron incluir el artículo No. 5, en el que se destacó que “los fondos para la ejecución de la presente ley no podrán provenir de los destinados a inversión de las diferentes instituciones del Estado”.

Estos fondos fueron aprobados mientras se discute en segundo debate el proyecto de ley No. 163, que reforma la Ley No.51 de 2005, que regula la CSS.