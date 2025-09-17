Asamblea recibe renuncia de subcontralor

Es oficial, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, leyó durante la sesión del pleno de la Asamblea Nacional este miércoles 17 de septiembre la carta de renuncia del subcontralor Elí Felipe Cabezas.

”Por este medio, me dirijo muy respetuosamente ante usted, a fin de presentar mi formal renuncia y poner a disposición, a partir del día de hoy, del cargo por el cual fui nombrado mediante resolución número 39, del 22 de agosto de 2024, por la Asamblea Nacional de la República de Panamá, y del cual tomé posesión y ocupo, desde el 2 de enero de 2025, por motivos personales”, señala la misiva dirigida al contralor, Anel Flores.

El diputado Augusto Palacios urgió al Legislativo a ser ágil en los trámites correspondientes necesarios para escoger un nuevo subcontralor.

“Es necesario ser eficaces en nuestras labores legislativas y administrativas. Tiene que dictarse esa resolución donde se acepte la renuncia, se declare la vacante y se haga una nueva convocatoria lo antes posible para que en esta legislatura, que estamos a un mes de poderla finalizar, puedan presentarse las vacantes y los documentos de quienes aspiren a un cargo tan importante que es nombramiento de esta Asamblea”, señaló Palacios durante el pleno legislativo. “El llamado es a la efectividad de esta Asamblea Nacional y esperemos que pueda pasar pronto por esta Asamblea Nacional el nombramiento del próximo subcontralor General de la República de Panamá”, concluyó.

De no aprobarse en este período ordinario, la ratificación del reemplazo del subcontralor pasaría a enero de 2026.