Asilo de Martinelli sacude las diferencias entre Panamá y Nicaragua por el SICA

El asilo del expresidente Ricardo Martinelli estaría sacudiendo las viejas diferencias que tienen Panamá y Nicaragua dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Nicaragua, a través de un comunicado, lanzado este lunes 31 de marzo, reiteró que hasta que no se aclare el estatus respecto a que sí existe o no una alerta roja de Interpol contra el expresidente, ellos no podrán recibirlo.

Sin embargo, dentro de la nota Nicaragua también planteó una serie de quejas sobre el tratamiento hacia el asilado.

Entre los puntos mencionó que “el Gobierno de Panamá se ha caracterizado, desde que asumió el presidente José Raúl Mulino, por desconocer, difamar y actuar contra el Gobierno de Nicaragua, en inmercidas declaraciones ofensivas, y además, bloquear, en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua al asiento que nos corresponde legítimamente en la secretaria general del SICA”.

El SICA es el marco institucional de la Integración Regional Centroamericana, creado por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá.

Posteriormente se adhirieron como miembros plenos Belize en el año 2000 y, a partir de 2013, la República Dominicana.

Tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.

En 2024, Nicaragua señaló que tomaría “algunas medidas” en contra de Panamá, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana por oponerse a la candidatura del nicaragüense Denis Moncada Moncada, a la secretaría general del SICA.

Ahora, el tema vuelve a la palestra, pero desde Panamá, ya que políticos y abogados prevén que Nicaragua estaría condicionando el recibimiento del expresidente Martinelli, sólo si el Gobierno panameño cambia su postura sobre la candidatura a la secretaria general del SICA.

Uno de los que reaccionó fue José Isable Blandón, presidente del Partido Panameñista, quien a través de una entrevista a un medio de la localidad, mencionó que las diferencias entre Panamá y Nicaragua, en el marco del SICA, vienen desde 2024, con la llegada de Mulino al poder.

Recalcó que incluso el mandatario panameño ha expresado abiertamente que en Nicaragua no se respeta la democracia, ni los Derechos Humanos, etc.

Aunque el tema del SICA no tendría porque guardar relación con el asilo de Martinelli, el presidente del Partido Panameñista comentó que “Nicaragua vería el recibimiento del exmandatario panameño como un favor a Panamá, así que favor por otro favor”.

“Me parecería equivocado que Panamá ceda ante este tipo de chantajes. Lo correcto desde el punto de vista de la justicia es que el expresidente cumpla su condena en Panamá”, señaló Blandón.

El abogado Julio Linares, por su parte, coincidió con Blandón y cree que “Panamá no debe caer en el chantaje de Nicaragua sobre el SICA”.

”El aparente chantaje para que, entonces, se de una especie de intercambio, en el sentido de que Panamá apoye al candidato de Nicaragua en el SICA para así darle el asilo diplomático a Martinelli”, expresó Linares.

”Nicaragua no le daría un asilo político a Martinelli hasta tanto Panamá no los apoye. Eso es lo que estamos interpretando con el último comunicado que ha tenido un sentido de reclamo sobre deslealtad e incongruencias contra Panamá”, añadió.

Por el momento, el expresidente Martinelli se encuentra a la espera de la decisión que tome Nicaragua sobre si lo acepta o no, tomando en cuenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá decidiera extender el salvoconducto por 72 horas más.