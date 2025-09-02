Autorizan recolección de firmas para revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján

El Tribunal Electoral (TE) autorizó la recolección de firmas para el proceso de revocatoria de mandato contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba.

El proceso se inició a raíz de una solicitud presentada por el ciudadano Abdiel Enrique González Tejeira, que fue admitida por la Dirección Nacional de Organización Electoral el pasado 11 de agosto.

La resolución más reciente, emitida el 1 de septiembre, autoriza a González Tejeira a proceder con la fase de recolección de firmas, que es el próximo paso en este procedimiento.

Para que la solicitud de revocatoria prospere, el proponente debe reunir una cantidad de firmas. Según el padrón electoral final del circuito 13-1 para la elección de 2024, el distrito de Arraiján contaba con 191.551 electores. De esta cifra, se requiere el respaldo del 30 %, lo que equivale a 57.465 firmas válidas.

La resolución establece que los activistas designados por el solicitante deberán completar un periodo de dos semanas de capacitación antes de poder iniciar la recolección de firmas.

Una vez finalizada esta etapa, González Tejeira dispondrá de 120 días calendario para recolectar el número de firmas necesarias. Este proceso representa uno de los mecanismos de participación ciudadana más importantes, permitiendo que la población exprese su conformidad o descontento con la gestión de sus funcionarios elegidos.

La alcaldesa Peñalba, quien llegó al cargo por la vía de libre postulación, enfrentará este desafío cívico que podría culminar en un referéndum revocatorio si se cumplen los requisitos establecidos por la ley electoral.

Un total de 14 iniciativas de revocatorias de mandato a funcionarios elegidos por votación popular han sido presentadas al TE desde el pasado 1 de julio de 2025, según dio a conocer Rubén Darío González, director nacional de Organización Electoral.

Tres fueron rechazadas porque se presentaron de forma indebida, tres ya están en proceso de recolección de firmas y cuatro se mantienen en la fase de capacitación de activistas.