Campos: ‘el Partido Realizando Metas no es una finca privada ni una sociedad anónima’

El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Realizando Metas (RM), Rubén Darío Campos, reafirmó este lunes que lídera un movimiento para que dentro del colectivo se cumplimiento el estatuto interno, que establece la renovación de las estructuras partidarias cada cinco años. Durante una entrevista a Telemetro Reporta, Campos aseguró que su postura no responde a intereses personales, sino a la necesidad de “abrir espacios democráticos” para las bases que ayudaron a construir el partido. También criticó que, pese a que el presidente de la República, José Raúl Mulino, pertenece a RM, no mantiene participación alguna en la vida orgánica del partido, lo que —dijo— ha profundizado una sensación de “acefalía y desconexión interna”. “Este no es un partido de un dueño. No es una finca privada ni una sociedad anónima. Fue construido con el sacrificio de miles de panameños que hoy reclaman participación”, sostuvo el diputado del Parlacen.

Señalamientos

El diputado afirmó que existe resistencia dentro de la junta directiva a renovar las estructuras, y atribuyó directamente esa postura al fundador del partido, el expresidente Ricardo Martinelli. Según relató, Martinelli le envió un mensaje en el que le advirtió que dejara de “alborotar el congo” y de usar su nombre. Campos aseguró que no respondió, porque su lucha —dijo— no es contra una persona, sino a favor del cumplimiento estatutario. “Tengo la prueba del mensaje. Él no apadrina este movimiento, pero yo no estoy peleando por un cargo. Estoy peleando porque se haga lo correcto”, expresó.