Campos: ‘el Partido Realizando Metas no es una finca privada ni una sociedad anónima’

Campos también cuestionó la falta de presencia política y organizativa del colectivo pese a haber llevado a Mulino al poder.'Uno pasa por la sede en Plaza Carolina y lo que se ve es abandono. RM está en el gobierno, pero el partido parece que no se ha dado cuenta. Hay una desconexión total con sus propias bases', añadió.El parlamentario advierte que, de no abrirse el proceso electoral interno previsto para marzo de 2026, RM estaría repitiendo los vicios del pasado en otros colectivos y arriesgando su futuro político.<i><b>'Partido que no se renueva, desaparece. Ya el electorado pidió cambios en 2024. Si no damos participación real, las bases se van a ir. Esto lo estamos haciendo por quienes caminaron, organizaron y levantaron el partido desde cero</b></i>', dijo.Campos concluyó que continuará impulsando el proceso para que se fije un calendario interno y se respete el estatuto, insistiendo en que 'la democracia no se predica, se practica'.