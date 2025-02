Asimismo, el diputado Raphael Buchanan formuló preguntas a cada uno de los designados sobre cómo abordarían la relación actual entre Panamá y Estados Unidos desde sus respectivas misiones en el exterior. Este tema ha sido motivo de debate en diversos sectores, que han cuestionado las razones detrás de las designaciones, señalando que no necesariamente se han basado en las capacidades diplomáticas de los postulados.

La consulta la hizo la diputada Walkiria Chandler, a la que Spadafora Franco respondió que ya existe un tratado de extradición con Italia que, por “cuestiones políticas” no se ha podido ratificar. El embajador dijo que él “no tiene compromiso con nadie” y que se harían los trámites para la extradición de cualquier nacional en el marco que la ley permita. Por otro lado, los diputados de la Comisión también cuestionaron a Diego Arango y a Lisa Teresa Mastellari, quienes serán embajadores y al mismo tiempo tendrán el cargo de cónsules de Panamá en Tailandia y Emiratos Árabes Unidos, respectivamente. Este doble cargo también representa dos salarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó una lista de 45 embajadores de Panamá en el extranjero, donde resaltan nombres por su trayectoria política y sus nexos con el poder, pero no necesariamente por contar con carrera diplomática o formación en relaciones internacionales, aspectos importantes en un escenario global cada vez más desafiante.

Abraham Martínez, embajador de Panamá en México, fue diputado de la República e intentó buscar una curul nuevamente en el circuito 8-2 para las elecciones de 2024, pero no salió victorioso. Francisco Ameglio Samudio, padre del actual viceministro de Desarrollo Agropecuario, Francisco Ameglio Vásquez, fue designado como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que se encuentra en Roma, Italia.

Carrera diplomática

La Cancillería informó que hay cinco embajadores designados que no han recibido el beneplácito de las naciones a las que se dirigen: Chile, Francia, Austria, Suecia y Canadá. Asimismo, hay dos países en los que Panamá no ha designado embajadores: Haití y Venezuela. En carta a la diputada Walkiria Chandler y en comparecencias ante la Asamblea Nacional, la Cancillería ha informado, además, que solo dos del total de embajadores designados pertenecen al servicio exterior de carrera.

En tanto, solo dos directores consulares [no cónsules] han realizado carrera diplomática. No obstante, hay 236 funcionarios de carrera laborando en las distintas misiones diplomáticas de Panamá en el exterior, pero no necesariamente tienen cargos de gran jerarquía. Consulte la lista completa que acompaña esta nota