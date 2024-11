La carrera política de Yanibel Ábrego parecía liquidada en 2023, después de la derrota ante Rómulo Roux en las primarias presidenciales de Cambio Democrático (CD). Ni el padrinazgo de Ricardo Martinelli, ni el bien aceitado andamiaje electoral de la exdiputada de Capira, consiguió evitar el desastre. “El mismo partido fue un instrumento para arrodillar a muchos candidatos”, reflexiona la expresidenta de la Asamblea Nacional, sobre una coyuntura donde fue expulsada del CD y quedó imposibilitada de reelegirse por cuarta vez en la curul del circuito 13-2, luego de 15 años continuos en el cargo. Pragmática, astuta y enfocada en su proyecto político, Ábrego, contadora de profesión con 46 años, conversó con La Estrella de Panamá tras su victoria electoral en octubre, en un atípico retorno del ostracismo a la presidencia del tercer partido con más adherentes del país, ahora en contradicción con Martinelli y con la vista puesta en el Palacio de Las Garzas para 2029.

¿Cómo pasó de ser enemiga acérrima de Rómulo Roux a pactar una alianza con ese sector del partido?

Diría que no soy enemiga de nadie. He adversado la forma de cómo se dirigía la antigua administración de CD en su presidente [Roux]. Adversé esa posición y por eso tuve que aspirar a unas primarias presidenciales.

Usted dijo que Roux gestionaba el partido como una dictadura...

No podemos olvidar la historia. Definitivamente, el partido fue instrumento para arrodillar a muchos candidatos para que apoyaran esa candidatura y es por eso que nosotros lo denunciamos en ese momento, pero ya hemos arrancado la página como lo decíamos en campaña (...) hemos hecho un llamado a la unidad de CD, quedó demostrado que divididos fuimos condenados a perder. La única forma de que CD pueda jugar un rol en el futuro es que busquemos la unidad y es lo que nosotros vendimos en campaña, lo estamos logrando y vamos a lograr que seamos protagonistas en el 2029.

¿Qué acordó con Roux?

Más que acuerdo es el tema de que todo partido tiene derecho al debate para la participación, a ser tomados en cuenta y yo creo en eso. Creo que las bases tienen que participar (...) el camino que nosotros estamos indicando en ese momento era el camino que teníamos que tomar, no lo tomamos y fuimos condenados a perder el 5 de mayo. Desde ese día, inmediatamente, yo salí a recorrer el país y en política, tú sumas no restas. Empecé a tocar a todos los que me adversaron para que formaran parte de este gran proyecto. Les hago un llamado nuevamente a todos los que nos adversaron con la corriente del señor Roberto Henríquez, son bienvenidos.

Esa vez decidió no correr como diputada y al final se quedó sin nada. ¿Se arrepiente de aquel error político?

No considero que fue un error, gracias a ese movimiento pudimos sumar una gran cantidad de gente leal que creyeron en este proyecto y ahora creen en esta presidencia del partido (...) quiero un CD consolidado. No fue un error, gracias a eso hoy soy la presidenta de CD.

Usted denunció que fue víctima de violencia política de género, ¿qué tanto influyó eso en su retorno?

No es un secreto para este país, todos los ataques que nosotros recibimos en esa campaña [ante Roux], trataron de denigrar mi imagen como mujer. Tuve medios de comunicación en contra directamente, el mismo partido fue parte de instrumento para arrodillar a muchos candidatos para que apoyaran la otra corriente y no la nuestra. El mismo Tribunal Electoral también se parcializó en ese momento de la historia con la otra corriente y también el poder económico. Pero en nuestra campaña hablamos de arrancar la página, porque si tú hablas de pasar la página, te acuerdas de esa página y luego la regresas, entonces nosotros dijimos arranquemos esa página y continuamos hacia el futuro (...) no tuve un solo jurado de mesa, al día de hoy yo no pude contar mis votos, o sea, yo le creí al Tribunal Electoral. Perdí las primarias presidenciales creyéndole al Tribunal Electoral. Eso en democracia no es correcto y aspiro a que no vuelva a pasar más.

En ese momento fue de la mano del expresidente Ricardo Martinelli, ahora no, ¿qué provocó el distanciamiento?

No coincidimos. Creo en la identidad propia de nuestro partido y es la única razón, no coincidimos en eso. Creo que CD tiene que tener independencia e identidad propia, que no sea dirigido ni manipulado por nadie y esa es la diferencia con el ex presidente (...) yo siempre he tenido la posición de que CD juegue su rol, en ese sentido soy una mujer que ha demostrado en este país la determinación cuando uno quiere aspirar y alcanzar los objetivos.

La vez anterior corrió con Martinelli y se hundió. Ahora lo hizo sin él y el resultado fue distinto. ¿La salida de Martinelli fue la variable que la hizo ganar?

Es él y sus intereses. Nosotros con los nuestros.

¿Entonces ahora Martinelli es su adversario?

En política todo es posible. Hoy día no tengo ninguna relación con el expresidente. Lo dije el día de nuestra ratificación en el partido, no tengo ninguna relación con él. Es lo que te puedo decir al respecto.

¿Pero cuál fue esa diferencia con Martinelli?, ¿qué llevó a la ruptura?

La campaña duró tres meses y medio, más o menos, y yo no tengo ningún contacto con él desde entonces. Es todo lo que ustedes han visto en redes, pero si se percataron, yo nunca respondí a ningún ataque, a ningún vídeo, a ninguna agresión, no respondía absolutamente nada. Y hoy me mantengo igual, concentrada en consolidar que mi partido sea fuerte para que sea una opción de protagonismo en 2029.

¿No le llamó cuando ganó la elección?

Me mandó un audio para felicitarme. Me lo hizo públicamente mediante un tuit también, de allí no he tenido contacto con él.

Martinelli es presidente de Realizando Metas (RM), el partido de gobierno, ¿cuáles van a ser los términos políticos allí?

Todo Panamá es testigo que Yanibel Ábrego y su grupo apoyaron al triunfo de José Raúl Mulino. Por supuesto que tenemos amigos en RM, pero somos partidos totalmente independientes. CD juega su rol y RM el suyo (...) más que una relación entre RM, es público que nosotros apoyamos al presidente Mulino a su triunfo, entonces nuestra relación con el presidente es buena.

Oposición no van a ser, ¿serían entonces un partido de gobierno?

CD aspira a ayudar al Gobierno en los temas de interés nacional de manera constructiva, aportando ideas. Nosotros tenemos una mesa de trabajo que hemos instalado para el tema de las reformas a la Caja de Seguro Social.

RM está lleno de ‘exCD’, sería un aliado natural...

Claro, RM nos abrió las puertas cuando CD se cerró al grupo de Yanibel Ábrego. Yo no puedo decir que eso no fue así y nosotros tenemos diputados de RM que en su profundo corazón son Cambio Democrático (...) hoy CD juega su rol de manera independiente y RM igual juega su rol de manera independiente.

Los diputados a veces no siguen la línea del partido e incluso la contradicen, ¿cómo va a hacer usted con la bancada de CD?

En democracia, todos tenemos derecho a opinar y debatir. No vamos a cometer los errores del pasado. Aspiramos a tener una relación armónica con la bancada de CD en el Parlamento, orientándolos, ayudándolos y aportándoles ideas constructivas en el bienestar del país (...) no vamos de manera dictatorial a meter procesos de revocatoria ni nada, nosotros hacemos ese llamado a la unidad (...) con pelear con la bancada no voy a lograr absolutamente nada.

La acusan de que buscará un pacto con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), ¿cómo responde a ello?

Siempre me han vinculado por mi esposo. Lo único PRD que yo tengo es mi esposo. Tengo amigos en el PRD, no voy a decir que no. También tengo amigos en el partido Panameñista, independientes y en el Molirena (...) la política debe tener un nivel de madurez donde todos nosotros podamos sentarnos en la mesa y ponernos de acuerdo por el país, pero de que Yanibel va a entregar el partido al PRD, eso jamás.

¿Descartaría alianzas con el PRD?

Totalmente.

¿Cuál va a ser la postura del partido con la CSS?

Vamos a dar nuestras recomendaciones de manera constructiva al Ejecutivo con respecto a la ley de la CSS. Ese rol lo vamos a jugar con todos los temas de interés a nivel nacional.

Hay preocupación de que la Asamblea termine haciendo lo mismo, como ocurrió con el contrato minero, diputados aprobando un documento sin leerlo. Incluso usted votó a favor del contrato...

Creo que la Asamblea sufrió y vivió esa experiencia que no debemos repetir en este país, la participación que le están dando a todas las personas en el tema de la CSS me parece saludable, pero también debemos escuchar lo que la mayoría de la población dice, escuchar lo que los panameños aspiran. Lo más importante es ponerse de acuerdo en una mesa de trabajo con todos y sacar las mejores ideas para tener la mejor ley posible. Imponiendo una ley no vamos a lograr el objetivo.

Este último proceso electoral castigó a los partidos con el voto, muchos independientes salieron. Ese fue un mensaje también para CD...

Bueno, depende de la perspectiva de cómo lo veamos, porque sin duda se le dio la oportunidad. Gracias a las reformas electorales y a la manera que legisló el Tribunal Electoral en acuerdo de Pleno se permitió que muchos diputados independientes, pues salieran electos (...) fue una elección histórica porque la participación de los independientes es bien importante y no puedo decir que no, pero a pesar de eso los partidos políticos aún mantienen la mayoría en el parlamento, eso es real. Es importante manifestar que la suma de todos los partidos políticos constituidos en este país hace mayoría en el Legislativo.

¿Considera entonces que no están en crisis los partidos?

Por supuesto que sí [tienen crisis], nos toca a nosotros hacer el trabajo de reconstrucción, fortalecimiento de la capacitación para justamente levantarlo de donde está. Y lo he manifestado desde CD, voy a hacer el recorrido territorial que tengo que hacer para fortalecer mi partido.