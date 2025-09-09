Comisión de Gobierno frena debate sobre salida de Panamá del Parlacen

La posibilidad de que Panamá sometiera a consulta ciudadana su permanencia en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) murió. Este martes, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó el anteproyecto de ley presentado por los diputados Neftalí Omar Zamora Ibarra y Yarelis Rodríguez Batista, el cual buscaba convocar un plebiscito nacional sobre este tema que, desde hace décadas, genera polémica en el país. Los votos en contra correspondieron a Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas) y Shirley Castañedas (Partido Revolucionario Democrático, PRD). Se abstuvieron Raphael Buchanan (PRD), Sara Magallón, suplente del diputado Jairo Salazar (PRD), y Ana María Poveda Herrera, suplente de Didiano Pinilla (Cambio Democrático). El anteproyecto planteaba una consulta popular no vinculante con una pregunta directa: “¿Está de acuerdo con que la República de Panamá permanezca en el Parlamento Centroamericano (Parlacen)? Zamora Ibarra defendió que la medida respondía al derecho del pueblo panameño de expresarse sobre un organismo “que consume recursos públicos sin aportar beneficios tangibles” y que, en la práctica, otorga un “blindaje judicial” a expresidentes, exvicepresidentes y exdiputados que pasan a formar parte del ente regional.

El diputado recordó que Panamá destina $2.3 millones anuales como cuota de participación en el Parlacen, cifra que, según él, se convierte en un gasto innecesario frente a otras prioridades nacionales. “No es integración, es impunidad”, sentenció el independiente Roberto Zúñiga, quien respaldó la propuesta junto a Luis “Lucho” Duke y la diputada Janine Prado. La discusión sobre la salida del Parlacen no es nueva. En 2009, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 78 que derogaba las normas relacionadas con el organismo regional, en un intento de retiro unilateral.