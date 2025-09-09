Comisión de Gobierno frena debate sobre salida de Panamá del Parlacen

Sin embargo, en 2012 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la medida, amparándose en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que impide que un país utilice su derecho interno para incumplir compromisos internacionales.En ese fallo, la Corte sí estableció que existen vías viables para un eventual retiro: 1. Negociar el consentimiento de los Estados Parte.2. Proponer reformas al tratado que contemplen una cláusula de salida.3. Invocar un cambio fundamental en las circunstancias, según el Artículo 62 de la Convención de Viena.El anteproyecto de Zamora buscaba apoyarse en este último punto, utilizando el plebiscito como una demostración de la voluntad soberana del pueblo panameño, con la intención de fortalecer los argumentos del Ejecutivo en un escenario internacional.El rechazo del anteproyecto encendió críticas de la bancada independiente, que acusó a la Comisión de Gobierno de evitar debates incómodos relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.'Salirnos del Parlacen es una acción necesaria, ya que no está generando nada para el país. Blindan judicialmente a expresidentes y generan un gasto innecesario', declaró Duke.En tanto, Zúñiga subrayó que el rechazo refleja la resistencia de algunos sectores políticos a tocar privilegios adquiridos. 'Hoy la Comisión rechazó la propuesta de retirarnos de una institución que protege a corruptos', afirmó.