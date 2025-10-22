Minsa confirma más de 600 casos del virus de Oropouche en Panamá

<b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">El Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> reportó un total de <b>613 casos confirmados del virus de Oropouche (OROV) </b>en el país, lo que ha llevado a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica y prevención en las zonas más afectadas.Según informó <b>Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa</b>, <b>Darién y Panamá este concentran la mayoría de los contagios</b>, con <b>312 y 275 </b>casos respectivamente, seguidos por <b>Veraguas (17), Panamá Metro (4), Panamá Norte (2), Panamá Oeste (2) y Coclé (1)</b>.<b>¿Dónde se detectaron los primeros casos?</b>El funcionario explicó que <b>los primeros casos fueron detectados entre finales de 2024 e inicios de 2025</b>, vinculados a una variante introducida a través de la frontera con Colombia. Actualmente, siete de las 15 regiones de salud del país presentan circulación activa del virus.El Minsa mantiene un seguimiento especial a mujeres embarazadas y pacientes con síntomas neurológicos, debido a los posibles riesgos de alteraciones genéticas en el feto o complicaciones, como e<b>l síndrome de Guillain-Barré o parálisis flácida</b>.<b>¿Cuales son los síntomas?</b>Entre los síntomas más frecuentes del Oropouche se encuentran <b>fiebre alta de inicio súbito</b>, <b>dolor de cabeza intenso, molestias musculares y articulares. Además, erupciones cutáneas en algunos casos.</b>El ministerio recomendó a la población <b>usar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas, instalar mosquiteros y evitar desplazarse a zonas con transmisión activa.</b><b>¿Qué es el virus del Oropouche</b>?El virus de Oropouche pertenece a la especie <i>Orthobunyavirus</i> <i>oropoucheense</i>, <b>transmitido principalmente por el mosquito Culicoides paraensis (jején o chitra)</b>, aunque también puede ser propagado por el Culex quinquefasciatus (cúlex).El Minsa reiteró su compromiso de mantener informada a la población y continuar con las acciones de control y prevención para frenar la propagación del virus.