Minsa confirma más de 600 casos del virus de Oropouche en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó un total de 613 casos confirmados del virus de Oropouche (OROV) en el país, lo que ha llevado a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica y prevención en las zonas más afectadas.

Según informó Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa, Darién y Panamá este concentran la mayoría de los contagios, con 312 y 275 casos respectivamente, seguidos por Veraguas (17), Panamá Metro (4), Panamá Norte (2), Panamá Oeste (2) y Coclé (1).

¿Dónde se detectaron los primeros casos?

El funcionario explicó que los primeros casos fueron detectados entre finales de 2024 e inicios de 2025, vinculados a una variante introducida a través de la frontera con Colombia. Actualmente, siete de las 15 regiones de salud del país presentan circulación activa del virus.

El Minsa mantiene un seguimiento especial a mujeres embarazadas y pacientes con síntomas neurológicos, debido a los posibles riesgos de alteraciones genéticas en el feto o complicaciones, como el síndrome de Guillain-Barré o parálisis flácida.

¿Cuales son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del Oropouche se encuentran fiebre alta de inicio súbito, dolor de cabeza intenso, molestias musculares y articulares. Además, erupciones cutáneas en algunos casos.

El ministerio recomendó a la población usar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas, instalar mosquiteros y evitar desplazarse a zonas con transmisión activa.

¿Qué es el virus del Oropouche?

El virus de Oropouche pertenece a la especie Orthobunyavirus oropoucheense, transmitido principalmente por el mosquito Culicoides paraensis (jején o chitra), aunque también puede ser propagado por el Culex quinquefasciatus (cúlex).

El Minsa reiteró su compromiso de mantener informada a la población y continuar con las acciones de control y prevención para frenar la propagación del virus.