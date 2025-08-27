Virus del oropuche: Minsa confirma un caso en Panamá Oeste

Un adolescente de 12 años, residente en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján, fue atendido tras presentar síntomas asociados al virus oropouche.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el caso fue detectado el viernes 22 de agosto y que ya se iniciaron investigaciones clínicas y de campo para determinar el origen del contagio, aunque hasta el momento se desconoce cómo adquirió la enfermedad.

El paciente manifestó fiebre, malestar general y complicaciones neurológicas que afectaron la movilidad de sus extremidades inferiores.

Dilma Vega, jefa regional de Panamá Oeste, señaló que no se presume un contagio importado, ya que el menor no ha salido de la provincia. “Lastimosamente no sabemos cómo se pudo haber contagiado, porque no encontramos factores de riesgo ni en la vivienda ni en los alrededores, ni casos cercanos que expliquen el contagio”, precisó.

De acuerdo con cifras del Minsa, en lo que va del año se han registrado más de 324 casos de oropouche en Darién y Panamá Este. La enfermedad se transmite por la picadura de mosquitos, por lo que las autoridades reiteran el llamado a la población a eliminar criaderos y facilitar el acceso de los equipos de control de vectores en las comunidades.