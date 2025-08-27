Virus del oropuche: Minsa confirma un caso en Panamá Oeste

Un adolescente de 12 años, residente en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján, fue atendido tras presentar síntomas asociados al <b>virus oropouche</b>.<a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">El Ministerio de Salud</a> (Minsa) informó que el caso fue detectado el viernes 22 de agosto y que ya se iniciaron investigaciones clínicas y de campo para determinar el origen del contagio, aunque hasta el momento <b>se desconoce cómo adquirió la enfermedad.</b>El paciente manifestó fiebre, malestar general y complicaciones neurológicas que afectaron la movilidad de sus extremidades inferiores.Dilma Vega, jefa regional de <b>Panamá Oeste</b>, señaló que no se presume un contagio importado, ya que el menor no ha salido de la provincia. <i>'Lastimosamente no sabemos cómo se pudo haber contagiado, porque no encontramos factores de riesgo ni en la vivienda ni en los alrededores, ni casos cercanos que expliquen el contagio'</i>, precisó.De acuerdo con cifras del Minsa, en lo que va del año se han registrado <b>más de 324 casos de oropouche en Darién y Panamá Este</b>. La enfermedad se transmite por la picadura de mosquitos, por lo que las autoridades reiteran el llamado a la población a eliminar criaderos y facilitar el acceso de los equipos de control de vectores en las comunidades.