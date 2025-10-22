Confianza del consumidor panameño muestra leve mejoría en septiembre

Uno de los componentes del índice, la probabilidad de<b> <a href="/tag/-/meta/ahorro">ahorrar dinero</a></b> en los próximos 12 meses alcanzó<b> 73 puntos</b>, lo que representa un aumento de <b>4 puntos</b> en comparación con los<b> 69 puntos </b>registrados en junio de 2025. A pesar de esta mejoría, este indicador se mantiene en niveles de desconfianza.Respecto al <b><a href="/tag/-/meta/desempleo">desempleo</a></b>, el índice alcanzó<b> 88 puntos</b>, registrando una baja de<b> 4 puntos </b>en relación con la medición anterior. No obstante, la percepción general muestra una mejoría, con un<b> 33 %</b> de los encuestados que considera muy probable conseguir un empleo, y un<b> 22 % </b>que lo ve bastante probable. En contraste, el<b> 14 % </b>estima que es poco probable obtener empleo, mientras que el <b>27 %</b> considera que no logrará encontrar trabajo, y un <b>4 %</b> no tiene una opinión clara al respecto.El indicador sobre la situación económica de los hogares registró un alza de<b> 11 puntos</b>, pasando de <b>71</b> en junio a <b>82 puntos </b>en septiembre 2025.Las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses alcanzó<b> 71 puntos</b>, mostrando un incremento de <b>22 puntos</b> con respecto a la medición de junio de 2025. Este indicador, aunque haya registrado una mejora, se mantiene dentro de la zona de desconfianza, que no logra generar confianza para la economía nacional.