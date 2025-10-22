Impugnan nómina de Jorge Herrera en el Partido Panameñista

De acuerdo con Esquivel, el incumplimiento de estas normas constituye una violación sustantiva al principio de igualdad política y representa un desvío de poder dentro del proceso electoral interno, al permitir una postulación desequilibrada y contraria a los valores democráticos del partido. En consecuencia, el abogado solicitó formalmente al Comité Nacional de Elecciones que admita la impugnación, verifique las irregularidades descritas y declare la nulidad parcial de la Resolución número 003-2025, exclusivamente en la parte que admite la nómina de Jorge Herrera. El escrito concluye con la petición de que se ordene el rechazo de la Lista número 2, invocando el mandato legal que obliga a los partidos políticos a respetar la equidad de género en todos los niveles de postulación interna.El Partido Panameñista se prepara para una convención el 23 de noviembre crucial tras los resultados de las elecciones generales de mayo de 2024.El Comité de Elecciones del Partido Panameñista deberá recibir hoy miércoles los descargos de la nómina de Herrera, para luego reunirse y tomar una decisión.