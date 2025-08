Comisiones de la Asamblea: ¿Qué sucedió con las votaciones?

Después de un mes, los diputados de la Asamblea Nacional no han logrado un consenso para la conformación de las 15 comisiones de trabajo. Por esta razón, se había establecido que irían a las urnas.

Para este lunes 4 de agosto, la agenda de la Asamblea Nacional marcaba las 11:00 a.m. para el inicio del pleno, sin embargo esto ocurrió una hora después de lo pautado.

Durante el periodo de espera, continuaban las conversaciones entre las bancadas. En cada esquina, se podía observar grupos de diputados manteniendo conversaciones.

Tras el periodo de incidencias, que tuvo una duración de 45 minutos, se decretó un receso. No sin antes anunciar, que el siguiente punto en el orden del día era la elección de las comisiones de la Asamblea Nacional.

Durante esta pausa, el diputado Ernesto Cedeño conversó con los medios y confirmó que “en este momento, todavía no hay consenso total. Lo que habíamos definido, que había dos aproximadamente que tenían un grado de efervescencia que era Credenciales y Gobierno... Hasta ahora, no se ha determinado si vamos a una votación de las 15 comisiones. Ahorita mismo lo que está gravitando es la posibilidad de garantizar elecciones en las comisiones que no tienen consenso”.

Así se desarrolló el pleno de la Asamblea Nacional este lunes 4 de agosto

- Luego de varias horas, se retomó el pleno liderado por el diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional.

- Un grupo de diputados presentaron la iniciativa para declarar el pleno en sesión permanente. Con 43 voto y 3 en contra se aprobó la decisión.

- Herrera solicitó la lectura Artículo 43 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que establece el procedimiento alternativo de votación, la cual es secreta.

- Se informó que se haría un receso para la instalación de las urnas.

- A las 6:41pm, sigue sin retomarse la sesión en la Asamblea Nacional

- Cerca de las 7:00pm comenzó el movimiento, se había logrado consenso

- Los diputados firmaron las actas para oficializar los acuerdos en 13 comisiones. Solo Gobierno y Credenciales irían a votación.